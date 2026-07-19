中職／8「傳奇」最驚艷林威助打得到151 高志綱：張奕年底要扣薪了

中華職棒明星賽今年出現「傳奇卡」新玩法，首日8位OB球星上陣，中華隊教頭高志綱聊起8人，對林威助還打得到151公里的球最驚艷，「我說你（張奕）完蛋了，你年底要被扣薪了。」

明星賽昨天8位上場OB選手包括官大元、黃忠義、張泰山、高國慶、林岳平、吳昇峰、林威助、周思齊。

被問到印象最深，高志綱點名林威助，面對張奕的速球還能跟得上，最終擊出左外野界外區遭到接殺。高志綱說：「我有跟威助學長說，如果你上壘，我沒有要換代跑，他說他不行、沒辦法跑。」高志綱笑說，張奕投得很認真，149、151在催，「滿厲害是，威助學長還打得到。」

至於自己是否也要在今天化身「傳奇卡」？高志綱連忙回絕：「不要啦！我沒練啦，張奕這樣催151來，我不知道我接不接到，比較緊張的應該是裁判。」

看待傳奇助陣的明星賽，高志綱認為：「這種OB選手在這種時間點上來，可以喚醒球迷很多回憶，是滿令人感動的點。」近三年明星賽在台北大巨蛋登場，年年增加娛樂效果，也引起各界論戰，高志綱對此認為，「有人喜歡，有人不喜歡，很難滿足每個人。」