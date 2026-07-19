中職／光總辣評悍將表現 請王念好斷念外野、林栚呈有女裝buff

富邦悍將隊日籍教頭後藤光尊首度參與中職明星賽，談起首日自家選手表現滿滿吐槽，請王念好斷念外野，評林栚呈穿女裝球速更快，而范國宸全壘打大賽被「偷」16秒，他在當下就已經發現，但沒有想過幫他抗議，後藤說：「這還好啦！」

明星隊教練團由六隊總教練組成，僅有台鋼雄鷹隊洪一中缺席，由首席教練林振賢代打。後藤光尊今年接掌一軍兵符，也首度解鎖中職明星賽，此次任務還包括幫王念好超神準雷射肩、范國宸全壘打大賽餵球，前者用「來都來了」、後者用「怕他太閒」請出自家教頭。

王念好毫無準星的傳球，昨天讓光總作勢氣到離場，為場上帶來笑料。對於王念好的外野潛力，後藤犀利評價，「外野完全沒有機會，如果想要守外野，恐怕要花很長時間、很努力練習，還是守三壘就好了。」

至於范國宸，後藤坦言：「有點可惜，沒那麼順，有點太出力了。」一幕引起討論畫面在於范國宸的暫停時間，他在剩下50秒時喊暫停，卻在一個鏡頭切換後秒數變成34秒，硬生生被偷了16秒，而其實後藤第一時間就有注意到，「我當下就發現了，少了16秒，但也還好啦！」

評價昨天上場的悍將們，後藤說江國豪是表現最佳，「希望他可以把這樣的表現拿到球季上。」林栚呈以大富翁糖糖造型上陣，後藤也眼睛一亮，「他穿那個衣服好像球速比較快，可能心情輕鬆、比較開心吧！球季也讓他這樣穿好了。」