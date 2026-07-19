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中職／重磅嘉賓+1！SHINee成員珉豪助陣823獅隊J-LIONS主題日

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊「J-LIONS非．日常」主題日8月21到23日在台北大巨蛋登場，演出嘉賓陸續亮牌，今天公布8月23日將由韓流傳奇二代男團SHINee成員珉豪（MINHO）擔任嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「J-LIONS非．日常」主題日8月21到23日在台北大巨蛋登場，演出嘉賓陸續亮牌，今天公布8月23日將由韓流傳奇二代男團SHINee成員珉豪（MINHO）擔任嘉賓。圖／統一獅隊提供

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統一獅隊「J-LIONS非．日常」主題日8月21到23日在台北大巨蛋登場，演出嘉賓陸續亮牌，今天公布8月23日將由韓流傳奇二代男團SHINee成員珉豪（MINHO）擔任嘉賓。

「J-LIONS非．日常」主題日不僅由12位統一獅球員以突破以往的成熟時尚風格拍攝全新主視覺，更首度集結台灣、日本、韓國三地重量級藝人輪番登場，帶領球迷體驗前所未有的「非．日常」觀賽體驗。

8月23日將迎來韓流傳奇二代男團SHINee成員珉豪（MINHO），首度受邀擔任統一獅J-LIONS主題日演出嘉賓，為台北大巨蛋帶來最熱血、最具魅力的韓流舞台。

身為SHINee成員之一，珉豪自2008年出道以來，憑藉出眾外型、穩定唱跳實力及充滿能量的舞台魅力，在全球累積無數粉絲支持。除了音樂活動外，珉豪也活躍於戲劇、綜藝及時尚領域，展現全方位藝人的實力，近年更以個人身分持續推出音樂作品及舉辦亞洲巡演，每次來台都吸引大批粉絲熱情朝聖，足見其歷久不衰的人氣與影響力。

除了演藝事業備受矚目，珉豪更是韓國演藝圈公認的「運動偶像」代表人物，對足球、籃球及各項運動都充滿熱情，也曾多次在綜藝節目中展現驚人的運動能力，因此這次受邀站上台灣職棒舞台，與棒球結合更顯得別具意義。

8月23日當天，珉豪除了將擔任開球嘉賓，也將帶來精心準備的演出，與現場球迷一同感受棒球與韓流交織的熱情魅力。

統一獅隊「J-LIONS非．日常」主題日8月21到23日在台北大巨蛋登場，演出嘉賓陸續亮牌，今天公布8月23日將由韓流傳奇二代男團SHINee成員珉豪（MINHO）擔任嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「J-LIONS非．日常」主題日8月21到23日在台北大巨蛋登場，演出嘉賓陸續亮牌，今天公布8月23日將由韓流傳奇二代男團SHINee成員珉豪（MINHO）擔任嘉賓。圖／統一獅隊提供

SHINee 中職 統一獅

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