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中職／「最強銀行員」隔7年明星賽登板 吳昇峰：快跟棒球說再見了

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
昔日業餘王牌吳昇峰明星賽驚喜登板，大巨蛋初登板也可能是球員生涯最終戰。記者林伯東／攝影
昔日業餘王牌吳昇峰明星賽驚喜登板，大巨蛋初登板也可能是球員生涯最終戰。記者林伯東／攝影

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昔日在國際賽投出亮眼表現的「最強銀行員」、合作金庫投手吳昇峰，暌違7年再次在中職明星賽現身，帶著手肘傷勢走到球員生涯的尾聲，能在台北大巨蛋4萬人面前留下美好回憶，他一方面開心，同時也帶點感傷，「該跟棒球說再見的時刻快到了⋯⋯。」

吳昇峰過去以業餘王牌的身手，在2018年雅加達亞運成為「抗韓英雄」，2019年獲邀以曾以業餘球員身份參與中職明星賽，當年底還披上中華隊戰袍參與世界12強賽，對戰美國繳出6局好投，用國際賽的好表現擦亮名聲。

2023年杭州亞運是吳昇峰最後一次披上中華隊戰袍，但當時他已有感，國家隊的日子已經走到盡頭，「我其實一直希望這件球衣能穿越久越好，但杭州亞運那次的成績，其實就知道自己不太能勝任這個角色了，所以已經對此沒太多眷戀，包括在球場上投球這件事，也開始覺得有點奢侈。」

今年吳昇峰還有在業餘賽事登板，但4月後因手肘疲勞性骨折加上多處傷勢沒再投球，也無法參與母隊的正常訓練，因此日前接到中職邀請明星賽的通知，他還先花了點時間確認自己有辦法投，才點頭參加。

同時他也希望將滿3歲的女兒，能藉由這次機會，實際看到爸爸在場上投球的樣子。「兩個禮拜前我在家看職棒，女兒跟我說『爸爸，你還會去電視上投球嗎？』聽到後我就覺得，我是不是要再證明一次，讓她知道，爸爸曾經是滿有名氣的球員，可惜今天我在投的時候，她睡著了⋯⋯。」

今天吳昇峰在7局上因明星賽中華隊啟用「傳奇明星卡」，被換上場投球，原本只是要面對1個人次，賽後他笑說：「因為氣氛來了，我就跟休息室教練比『再一個』，最後他們讓我完成1局，但對本來要上場的李軍比較不好意思，讓他白熱身。」

面對4萬人的大場面，吳昇峰坦言，因為很久沒有這樣的經驗，「其實在熱身之前，腳有點發軟。」登板的感受也是五味雜陳，「一瞬間太多東西浮出來腦中，沒想到這個時候還能在這麼多人面前表現，雖然在場上想哭，但在場上好像又化身國際賽最佳投手的感覺，太投入。」

生涯首度站上大巨蛋投球，也可能是球員生涯最終戰，38歲的年紀加上傷勢影響，吳昇峰自知要繼續投球有難度，他同時也已考取十多張銀行相關證照，接下來的規劃交給合庫教練團安排。

昔日業餘王牌吳昇峰明星賽驚喜登板，大巨蛋初登板也可能是球員生涯最終戰。記者林伯東／攝影
昔日業餘王牌吳昇峰明星賽驚喜登板，大巨蛋初登板也可能是球員生涯最終戰。記者林伯東／攝影

吳昇峰 中職 明星賽

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