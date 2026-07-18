中職／想幫郭天信止敗…陳鏞基明星賽2安2盜「珍惜每一刻」 健康迎接引退賽

43歲老將陳鏞基引退年，球員生涯最後一次中職明星賽，今天5局下代打上場，單場2安2盜壘，直言想幫郭天信止敗，但重點還是保持健康打引退賽，引退說出口無法收回，珍惜每一刻。

陳鏞基球員生涯最後一次中職明星賽，今天代表明星隊TEAM STAR出賽，5局下2人出局後代打上場，從TEAM TAIWAN投手盧孟揚手中敲出中外野方向安打、盜二壘成功，再靠著陳傑憲二壘打，跑回明星隊第2分。

陳鏞基跑出明星賽首次盜壘成功，跑回1得分，接受滿場4萬名球迷的歡呼，也把安打球回收留念；7局下面對投手吳昇峰，敲出左外野方向飛球出局。

9局下面對投手鍾允華，敲出個人單場第2支安打，跑出第2次盜壘成功，但隊友沒有延續攻勢，明星隊終場以4比7吞敗。

陳鏞基合計3打數敲出2支安打、跑出2次盜壘成功，以43歲又5天年紀在明星賽出賽，為史上第3年長，也是繼曾智偵44歲又124天，第2年長在明星賽敲出安打和盜壘成功的球員，單場2次盜壘成功，追平明星賽單場盜壘次數、為史上第4人。

陳鏞基表示，盜壘的想法很簡單，就是想幫隊友郭天信中止明星賽連敗魔咒，很開心有盜壘成功。雖然今天吞敗，但他笑說：「明天還有1場，國父也是革命11次才成功，我們再努力一下。」

今天明星賽動用「傳奇球星卡」，讓8名退役球星出賽，陳鏞基表示，每個都印象很深刻，都是老戰友、老對手，包括林岳平、高國慶、張泰山，而黃忠義則是過去一同在國家隊打拚。

明天將是球員生涯最後一場明星賽，是否有機會站上游擊防區，陳鏞基表示，要看一下身體狀況，重要的還是避免受傷，重點是之後的引退賽。

陳鏞基明星賽2安2盜壘，球迷高喊「不要退」，他笑說來不及了，已經說要引退，所以無論場上場下，珍惜每一刻時光。