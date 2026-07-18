中職／富邦投捕見林威助上場「不知怎麼對決」 張奕：我怕丟到他

中職明星賽今天安排「傳奇明星卡」橋段，多位退役球星驚喜出現在場上，其中富邦悍將副領隊林威助在8局上拿起球棒站上打擊區，對上的正是自家悍將隊的投捕搭檔張奕、戴培峰，兩人尷尬地不知道如何面對才是好。

8局上張奕登板，明星賽中華隊隨後啟用代打，林威助拎著球棒走上場。張奕賽後坦言，看到副領隊突然出現，有點驚訝，捕手戴培峰也跑上場和他溝通，賽後張奕透露：「尷尬的點是，我們都不知道要怎麼對他，培峰不敢下指令，直接把鍋推到我身上。」

張奕第一顆就祭出151公里的直球，第2球則是71公里的超慢曲球，2壞球之後就全用直球對決，林威助則是連續擊出3顆界外球，之後將一顆148公里的直球，揮成左外野飛球出局。

張奕透露，這打席的對決，自己其實最擔心的是，「我怕會丟到他。」而旁邊包括張建銘等前輩都比手臂示意要他用觸身球招呼，張奕笑說：「別別，這不能開玩笑。」

林威助退休9年後再次站上打擊區，張奕也感覺到他有備而來，「雖然是很想看他擊出安打，但跟他對決的過程，看得出來，他是非常想要在場上揮擊。」張奕形容：「他第一顆球揮擊的瞬間，就有感覺『這應該是有在練的』，不然不可能揮棒這麼順暢。」

兩名曾旅日的前後輩有機會在場上交鋒，張奕說：「這是滿好的對決，能跟林桑對決不容易，可能就只有這次機會而已。」