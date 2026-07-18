快訊

中職／「你們怎麼那麼開心？」郭天信明星賽9連敗堅強說沒關係

家屬聯繫不上…台北市調查處調查官陳屍辦公室 身旁有嘔吐痕跡

萬里溪堰塞湖將溢流 花蓮2鄉鎮警戒區19日停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／富邦投捕見林威助上場「不知怎麼對決」 張奕：我怕丟到他

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
退役球星、現任富邦悍將副領隊林威助驚喜上場打擊。記者林伯東／攝影
退役球星、現任富邦悍將副領隊林威助驚喜上場打擊。記者林伯東／攝影

2026世足賽

中職明星賽今天安排「傳奇明星卡」橋段，多位退役球星驚喜出現在場上，其中富邦悍將副領隊林威助在8局上拿起球棒站上打擊區，對上的正是自家悍將隊的投捕搭檔張奕戴培峰，兩人尷尬地不知道如何面對才是好。

8局上張奕登板，明星賽中華隊隨後啟用代打，林威助拎著球棒走上場。張奕賽後坦言，看到副領隊突然出現，有點驚訝，捕手戴培峰也跑上場和他溝通，賽後張奕透露：「尷尬的點是，我們都不知道要怎麼對他，培峰不敢下指令，直接把鍋推到我身上。」

張奕第一顆就祭出151公里的直球，第2球則是71公里的超慢曲球，2壞球之後就全用直球對決，林威助則是連續擊出3顆界外球，之後將一顆148公里的直球，揮成左外野飛球出局。

張奕透露，這打席的對決，自己其實最擔心的是，「我怕會丟到他。」而旁邊包括張建銘等前輩都比手臂示意要他用觸身球招呼，張奕笑說：「別別，這不能開玩笑。」

林威助退休9年後再次站上打擊區，張奕也感覺到他有備而來，「雖然是很想看他擊出安打，但跟他對決的過程，看得出來，他是非常想要在場上揮擊。」張奕形容：「他第一顆球揮擊的瞬間，就有感覺『這應該是有在練的』，不然不可能揮棒這麼順暢。」

兩名曾旅日的前後輩有機會在場上交鋒，張奕說：「這是滿好的對決，能跟林桑對決不容易，可能就只有這次機會而已。」

退役球星、現任富邦悍將副領隊林威助驚喜上場打擊。記者林伯東／攝影
退役球星、現任富邦悍將副領隊林威助驚喜上場打擊。記者林伯東／攝影

張奕 林威助 富邦 中職 戴培峰

延伸閱讀

想好兩套劇本都沒上演 官大元明星賽吞敗：張奕為何沒轉回來？

中職／不清楚協調過程 戴培峰看亞運名單沒自己想過「被刷掉」可能性

中職／悍將八月魔咒提前發生 解方在洋投輪替及張育成手感

中職／27歲邱邦堅持4年一圓和天上爸爸之約 初登一軍先打給王勝偉

相關新聞

中職／不清楚協調過程 戴培峰看亞運名單沒自己想過「被刷掉」可能性

富邦悍將隊捕手戴培峰獲得名古屋亞運徵詢，最終未出現在名單上，列管身分引起爭議，他在今天出面受訪，澄清自己對於國家隊一直都是抱持珍惜態度，也配合繳交資料，對於球團協調過程並不清楚，也想過「確實我成績也不是很理想，不知道自己是被刷掉還是怎樣。」

中職／亞運風波有點委屈 曾子祐：不清楚名單為何沒有自己

名古屋亞運中華棒球代表隊名單公布後話題一路延燒，事主之一台鋼雄鷹隊曾子祐今天出面受訪，對於球團與棒協討論過程並不清楚，名單出來後才知道沒有自己，這段時間飽受攻擊，讓他不諱言：「對我來講會有點…算委屈嗎？」

中職／8張「傳奇卡」攪翻戰局 郭天信終究要吞明星賽9連敗

中華職棒明星賽連3年降臨台北大巨蛋，今年再度玩出新花樣，將隱藏人物正式納入賽制，8張「傳奇卡」讓滿場4萬名球迷嗨翻，許久不見的身影、曾經熟悉的應援口號，勾起球迷滿滿回憶。

中職／平野送水「雷殘」、地獄版「明天會更好」 3兄弟轟進決賽

中華職棒全壘打大賽首日預賽8名砲手較勁，4位晉級複賽名單出爐，上演3兄弟與1雄鷹相爭，王政順選「中信兄弟版」的「明天會更好」來自詹子賢獻策，曾頌恩以12轟居預賽之冠，對於明天目標直言要有信心一點，「都進決賽了，無非就是冠軍而已。」

中職／宋柏翰全壘打大賽初體驗就闖決賽 評哥哥宋嘉翔餵球「還行啦」

中職明星賽全壘打大賽預賽今天登場，在8名參賽者中最年輕的菜鳥打者、台鋼雄鷹隊20歲新秀宋柏翰首度參賽就5轟挺進決賽，與哥哥宋嘉翔的配合得到好結果，宋柏翰說：「表現有比預期好，應該也比我哥預期的還要好。」

中職／江坤宇明星賽扛先發4棒 最後一次復刻和陳鏞基12年前合照

2026年中職人氣王江坤宇，今年首次和即將引退的統一獅隊43歲內野手陳鏞基同隊出賽，也將是最後一次在明星賽並肩作戰，兩人在12年前的首張合照再次被翻出，並在12年後再次「復刻」，江坤宇也笑說「很酷」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。