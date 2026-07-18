中職／想好兩套劇本都沒上演 官大元明星賽吞敗：張奕為何沒轉回來？

中職著名「轉運手」官大元，退役後以傳奇身分參戰今年明星賽，今天直接撼動戰局勝負，中繼1局失5分，賽後透露自己心裡的完美劇本，「其實我期望我轉過去後，張奕可以再轉回來。」

中職明星賽今天登場，明星隊一度以2：0領先，明星隊在第六局打開第一張「傳奇卡」，換上前兄弟球星官大元，也讓現場球迷開始躁動，中華隊以傳奇迎戰傳奇，換上黃忠義代打，官大元讓黃忠義打出游擊飛球出局。

官大元接下來遭張仁瑋敲三壘打，中華隊再度動用「傳奇卡」推出張泰山，敲安幫助中華隊破蛋，舞台交棒年輕世代，王念好安打、林子豪保送後，李勛傑在滿壘之際敲安追平，王苡丞打向一壘的滾地球，范國宸接球後傳一壘發生失誤再掉分，曾子祐安打再建功，一棒打回2分，中華隊單局灌進5分逆轉。

官大元此役留下1局失5分，被敲5安打、1保送，而本屆「傳奇卡」納入正式紀錄，成了官大元生涯第6度明星賽、第1次大巨蛋明星賽，退役前累積3次中繼成功，在退役之後留下明星賽敗投。

被問到為何投那麼久，官大元無奈說：「你要問那些孩子怎麼那麼認真在打？」他笑說，計畫趕不上變化，原先總教練曾豪駒規畫的劇本是兩出局後就要換上林岳平，結果戰局始終沒有發展到兩出局，中華隊攻勢綿延，最後是張翔的雙殺打結束該局，也讓林岳平只能延後登場。

談到對上黃忠義的打席，官大元說這是面子之爭，要認真丟，與張泰山的過招則是重溫過往的對決。至於被張仁瑋敲三壘打，官大元讚：「這就是他的實力，不常看的投手還可以打那麼好，在中職常遇到的打很好很正常，他很適合國際賽，不曾打過的投手還可以打這麼好。」

官大元原本腦中有更峰迴路轉的劇本，「其實我期望我轉過去後，張奕可以再轉回來，結果沒有成功，同場出了兩個轉運手，不知道轉正還是轉反，不知道是負負得正、還是正正得負。」

「沒有在明星賽拿過勝投，竟然拿到敗投！」官大元比較抱歉的是對郭天信，害他推進個人明星賽9連敗，也跟他說抱歉，隨即話鋒一轉，「還要把鍋丟給張奕，為什麼沒有再轉回來？」