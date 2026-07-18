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中職／「你們怎麼那麼開心？」郭天信明星賽9連敗堅強說沒關係

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中職／「你們怎麼那麼開心？」郭天信明星賽9連敗堅強說沒關係

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
郭天信個人明星賽9連敗，賽後被拉到中華隊感受贏球氛圍，會長蔡其昌脫下自己的球衣給他。記者林伯東／攝影
郭天信個人明星賽9連敗，賽後被拉到中華隊感受贏球氛圍，會長蔡其昌脫下自己的球衣給他。記者林伯東／攝影

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中華職棒明星賽首日，由中華隊以7：4擊敗明星隊，也讓郭天信推進個人明星賽9連敗，打到表情逐漸凝重，賽後被問起9連敗心情，郭天信一眼看穿，「你們怎麼看起來那麼開心啊？」

郭天信過去4屆、8場比賽全敗，在去年比賽落幕後成為話題，今年外界關注他能否止敗，第二局由他的安打為明星隊先馳得點，他也表現得很振奮。儘管明星隊一度以2：0領先，但第六局遭中華隊攻陷5分大局扭轉局勢。

談到第二局敲安後的振奮，郭天信解釋，只是想要娛樂大家，「第二局而已，沒有想說那支安打就會贏。」官大元砸鍋，向他表達歉意，郭天信也說：「還沒結束啦！後面還有追啊！」

隨著比賽迎向尾聲，郭天信的一舉一動都成焦點，包括身處敵營的味全龍隊友李超、劉俊緯嘴角失守走向他，都讓郭天信氣得喊「不要笑啦！」因當時李超戴麥接受轉播台上訪問，全程清楚收音放送。

「還沒卡掉喔？」郭天信得知這句話完整放送也嚇了一跳，「想說已經換局了，劉俊緯一直在笑我，也不只他啦！每個人看到我都在笑我。」兩位隊友的皮也不僅於此，郭天信賽後在李超的邀請下來到中華隊陣營，「他們叫我過去，李超說讓我體驗一下贏球的氛圍。」會長蔡其昌則脫下自己的球衣給他。

聊著聊著，郭天信越覺得採訪氣氛微妙，「你們怎麼看起來都很開心啊？」堅強說：「沒關係啦！真的、真的，娛樂大家為主，一年就這兩天聚在一起，大家開開心心就好。」至於明天是否瞄準挑戰止敗，郭天信已累，「先回去睡覺，我好累喔！我打滿欸！明天來再說，再和學長討論戰術。」

郭天信個人明星賽9連敗，賽後被拉到中華隊感受贏球氛圍，會長蔡其昌脫下自己的球衣給他。記者林伯東／攝影
郭天信個人明星賽9連敗，賽後被拉到中華隊感受贏球氛圍，會長蔡其昌脫下自己的球衣給他。記者林伯東／攝影

郭天信 明星賽 中華職棒 蔡其昌

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