中職／8張「傳奇卡」攪翻戰局 郭天信終究要吞明星賽9連敗

中華職棒明星賽連3年降臨台北大巨蛋，今年再度玩出新花樣，將隱藏人物正式納入賽制，8張「傳奇卡」讓滿場4萬名球迷嗨翻，許久不見的身影、曾經熟悉的應援口號，勾起球迷滿滿回憶。

明星隊此役在二局上由江坤宇三壘打、郭天信一壘打串連先馳得點；陳鏞基五局下代打，面對盧孟揚敲安，隨後盜二壘，而盧孟揚輕飄飄的傳球、游擊手曾子祐軟綿綿的觸殺，陳鏞基盜壘成功後露出迷人笑容，陳傑憲隨後補上二壘打，攻下明星隊的第2分。

明星隊2：0領先進入後段戰，才是好戲上演時刻，不只有變裝秀，還有傳奇海。

江國豪原先在第六局繼續站上投手丘，明星隊總教練曾豪駒在此時打開第一張「傳奇卡」，換上前兄弟球星官大元，也讓現場球迷開始躁動，中華隊以傳奇迎戰傳奇，換上黃忠義代打，官大元讓黃忠義打出游擊飛球出局。

官大元接下來遭張仁瑋敲三壘打，中華隊再度動用「傳奇卡」推出張泰山，敲安幫助中華隊破蛋，舞台交棒年輕世代，王念好安打、林子豪保送後，李勛傑在滿壘之際敲安追平，王苡丞打向一壘的滾地球，范國宸接球後傳一壘發生失誤再掉分，曾子祐安打再建功，一棒打回2分，中華隊單局灌進5分逆轉。

另外5張「傳奇卡」陸續揭曉，高國慶六局下代打因失誤上壘，七局上接替一壘防區，而林岳平也在此時登板，面對4人次只解決1人，被敲2安打、1保送丟掉2分。七局下「最強銀行員」吳昇峰登板，投1局無失分；八局上林威助代打，送向左外野界外區遭到接殺；八局下首位打者換上周思齊，敲安開路，帶動明星隊單局2分入袋。

明星隊終場以4：7不敵中華隊，官大元此役留下1局失5分，被敲5安打、1保送，而本屆「傳奇卡」納入正式紀錄，成了官大元生涯第6度明星賽、第1次大巨蛋明星賽，退役前累積3次中繼成功，在退役之後留下明星賽敗投。

另類焦點來自郭天信的明星賽個人連敗紀錄，過去4屆、8場全敗，今年披上明星隊戰袍，在首日再度輸球收場，已推進悲慘9連敗，輸到連味全龍隊友嘴角失守走向他，都讓郭天信氣急敗壞急喊：「不要笑啦！」劉俊緯則是無情「哈哈哈！」

中職明星賽「傳奇卡」為比賽帶來新亮點，林岳平面對4人次，被敲2安打、1保送。記者林伯東／攝影

中職明星賽「傳奇卡」為比賽帶來新亮點，高國慶代打上場，後續站上一壘守備。記者林伯東／攝影

中職明星賽「傳奇卡」為比賽帶來新亮點，吳昇峰投1局無失分。記者林伯東／攝影

中職明星賽「傳奇卡」為比賽帶來新亮點，黃忠義上場代打。記者林伯東／攝影

中職明星賽「傳奇卡」為比賽帶來新亮點，張泰山上場代打敲安。記者林伯東／攝影

中職明星賽「傳奇卡」為比賽帶來新亮點，林威助上場代打，敲出左外野界外區飛球出局。記者林伯東／攝影