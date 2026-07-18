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中職／卓榮泰、韓國瑜明星賽同框牽手 蔡其昌：支持棒球不分顏色

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職會長蔡其昌（中）感謝行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜到場參與中華職棒明星賽。記者林伯東／攝影
中職會長蔡其昌（中）感謝行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜到場參與中華職棒明星賽。記者林伯東／攝影

2026世足賽

中華職棒明星賽今天在台北大巨蛋登場，也將是蔡其昌在中職會長任內的最後一屆盛會，今天在行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜都到場的情況下，致詞說：「大家坐在一起支持棒球，不分顏色，感覺真好。」兩人隨後牽起手來，博得現場球迷歡呼聲。

明星賽連續3年都降臨大巨蛋，可望續吸連兩場各四萬人潮，蔡其昌感謝球迷相挺，今天致詞時一開頭就提到：「沒有什麼意外的話，應該是我最後一次主持明星賽。」感性表達感謝。

蔡其昌表示，「謝謝六個球團、謝謝所有教練選手、謝謝所有球員球迷，這六年來，人生中因為可以服務大家，我充滿幸福和驕傲。」

今天到場嘉賓不少，也包括行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜，蔡其昌特別點名兩人，「今天我也要特別感謝卓院長、韓院長，以及朝野所有委員，大家坐在一起支持棒球，不分顏色，感覺真好。」蔡其昌說：「棒球可以團結我們國家，我相信只要我們團結一致，一定可以克服所有挑戰，一定可以讓台灣越來越好。」

行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜到場參與中華職棒明星賽。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜到場參與中華職棒明星賽。記者林伯東／攝影

韓國瑜 蔡其昌 卓榮泰

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