中職／宋柏翰全壘打大賽初體驗就闖決賽 評哥哥宋嘉翔餵球「還行啦」

中職明星賽全壘打大賽預賽今天登場，在8名參賽者中最年輕的菜鳥打者、台鋼雄鷹隊20歲新秀宋柏翰首度參賽就5轟挺進決賽，與哥哥宋嘉翔的配合得到好結果，宋柏翰說：「表現有比預期好，應該也比我哥預期的還要好。」

在眾多獲票選的砲手辭退參賽後，宋柏翰獲徵詢意願時，一口答應參加，「那時候想說，反正也沒事，就來參加。」而他想了想後，找來效力於桃猿隊的捕手、哥哥宋嘉翔擔任餵球投手，宋柏翰說：「之前過年的時候回家練球，他有丟過，丟得還不錯，就找他丟。」

對於全壘打大賽初體驗，他說：「一開始滿緊張的，後面就放開來打。」談起兄弟的搭配，他評價哥哥的餵球表現「還行啦！」而宋柏翰預賽在2分鐘內敲出5轟，與隊友曾昱磬相同，因揮擊次數較少而拿下最後一張晉級門票。

宋柏翰也成為決賽4名參賽中唯一非中信兄弟的選手，對於明天的最終結果，他說：「有就有、沒有就沒有，順期自然，就當來玩就好。」也隔空向哥哥喊話，「明天看他可不可以丟更好。」