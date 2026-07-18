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中職／平野送水「雷殘」、地獄版「明天會更好」3兄弟轟進決賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職全壘打大賽首日預賽結束，曾頌恩以12轟暫居第一。截圖自影片
中職全壘打大賽首日預賽結束，曾頌恩以12轟暫居第一。截圖自影片

2026世足賽

中華職棒全壘打大賽首日預賽8名砲手較勁，4位晉級複賽名單出爐，上演3兄弟與1雄鷹相爭，王政順選「中信兄弟版」的「明天會更好」來自詹子賢獻策，曾頌恩以12轟居預賽之冠，對於明天目標直言要有信心一點，「都進決賽了，無非就是冠軍而已。」

不同於往年的3分鐘，今年更改為每位選手2分鐘擊球時間，期間可使用1次60秒暫停，由擊出全壘打數最多的4位選手晉級隔日決賽，最終曾頌恩12轟、王政順6轟、宋晟睿6轟，宋柏翰、曾昱磬都是5轟，前者25次揮擊擊敗後者27次揮擊，取得晉級資格。

曾頌恩笑說，自己上場前就有跟總教練平野惠一說「不要來亂」，「我不知道他有沒有聽懂，我覺得王政順被他亂到節奏亂掉，不然應該可以打滿多支。」

曾頌恩壓軸上場，前面節奏放慢，確實把球打出去，「我是打到顆數有晉級才開始全力亂打，開始送球給外野觀眾。」他也透露，打全壘打大賽若前面上場，容易節奏太趕，最後一個上場較好調整，「除非前面有像魔鷹那種，打這個比賽大家都怕像魔鷹那種，那打第幾個都沒差。」

對於決賽目標，曾頌恩笑說：「今年有自信一點好了，都進決賽了，無非就是冠軍而已。」他也坦言來自隊友之間的期待，「他們都很看好我，大家都把我內定為冠軍。」

同樣晉級的王政順，上場笑果十足，應援曲選用今年在「我不是歌手」主題日與隊友一起演唱的破音版「明天會更好」，中途還有平野惠一送水雷殘，自己把水喝掉，自家教頭演鬧劇攪局。

平野辯解，「那不是做效果，我是真的很想把水遞給他，結果跌倒了，我突然很渴，阿順歹勢。」王政順說：「我以為他要給我喝，我是真的滿渴。」

談到應援曲選擇，王政順透露，是與詹子賢一起討論出來的，「還不錯啊！聽到自己唱歌的聲音，很像在自己主場。」

全壘打大賽預賽成績

申皓瑋2轟

宋晟睿6轟

曾昱磬5轟

王政順6轟

宋柏翰5轟

李勛傑3轟

范國宸4轟

曾頌恩12轟

中職 王政順 詹子賢

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