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日職／孫易磊重返一軍中繼登板 8球完成1局飆155公里

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
孫易磊重返火腿一軍後改任牛棚，在對歐力士之戰中繼1局無失分，僅用8球飆出155公里。圖截自日本火腿官方X
孫易磊重返火腿一軍後改任牛棚，在對歐力士之戰中繼1局無失分，僅用8球飆出155公里。圖截自日本火腿官方X

2026世足賽

火腿隊台灣投手孫易磊今天重新被登錄一軍，並且在對上歐力士隊之戰就獲得出賽機會，第8局接替先發投手細野晴希登板，中繼1局無失分，飆速155公里，終場火腿隊也以7：0完封歐力士。

孫易磊本季前2場出賽都是先發上陣，拿下1勝1敗，防禦率3.60。而他在6月20日先發後就被抹消一軍登錄，回到二軍出賽2場後，今天重新被拉上一軍，但角色調整為牛棚投手。

火腿今天在大阪京瓷巨蛋對上歐力士隊，細野晴希先發7局，被敲出4支安打，無失分，火腿打線則是在前7局就打下5：0領先。

8局下孫易磊被換上場，面對首名打者野口智哉，連續3球都飆直球，球速分別為153公里、155公里及154公里，之後再連投2顆變速球飆三振，接著只用1球讓西川龍馬擊出三壘界外飛球出局，再讓山中稜真擊出中外野飛球出局。

孫易磊僅用8球投出3上3下，完成1局的投球任務。火腿打線接著在9局上再添2分，第9局則推出「二刀流」柴田獅子上場關門，守住勝利。

孫易磊 日職 大阪

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