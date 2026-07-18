中職／明星賽連3屆在大巨蛋 會長蔡其昌透露風險考量

中職明星賽連3年在台北大巨蛋舉行，會長蔡其昌坦言考量很多，包括容納人數和氣候狀況，明星賽若受雨勢影響，虧損新台幣千萬起跳，需要考量風險，也透過選秀、開季辦桌活動平衡照顧各地球迷。

中職明星賽過去輪流在全台各地球場舉行，包括台中洲際、新莊、天母、花蓮、桃園、澄清湖、台南等地，但台北大巨蛋啟用之後，近3年的中職明星賽都在台北大巨蛋舉行。

蔡其昌受訪表示，當然也希望可以巡迴舉辦，但也需要考量現實層面，提到他會長任內，在台中洲際棒球場明星賽也有受過天氣影響，明星賽的時間固定是在球季中，7月這個季節天氣不穩定，一旦遇到下雨，損失都是千萬等級、虧損很大。

蔡其昌表示，考量到損失巨大的可能風險，加上台北大巨蛋單場可以容納4萬名球迷，也讓球迷不至於買不到票，如果回到2萬人的球場，球迷根本買不到票抱怨也會很多，需要思考的東西很多，或許是下一任會長的挑戰。

連3年明星賽都在台北大巨蛋舉行，蔡其昌表示，也透過其他活動想辦法平衡，像是開季辦桌活動辦在高雄、選秀辦在台中，就是希望可以照顧到各地的球迷。