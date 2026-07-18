中職／張翔有望打亞運再拚亞冠 高志綱盼國際賽刺激成長

中職明星賽Team Taiwan以年底亞冠賽為雛形，2名捕手張翔、宋嘉翔特色都是臂力不錯；總教練高志綱表示，張翔也有入選亞運代表隊，期待高強度國際賽吸取經驗更成長。

中職明星賽Team Taiwan由總教練高志綱領軍，陣容為年底亞洲職棒冠軍爭霸賽聯隊雛形，明星賽TeamTaiwan選入2名捕手為張翔、宋嘉翔。高志綱表示，兩人共同點就是臂力不錯，但捕手的重點還有臨場反應，如果這部分可以做好，相信不管在國際賽還是在母隊都可以有好表現。

捕手張翔是高志綱母隊統一7-ELEVEn獅隊的球員，也有入選今年9月名古屋亞運台灣代表隊。高志綱表示，亞運賽場會遇到韓國、日本，希望透過高層級比賽跟高強度對手對戰，可以讓張翔吸取經驗、增加視野再成長。

張翔離隊的時間，高志綱表示，希望獅隊另外一名捕手柯育民可以快點調整好狀態，在張翔缺席期間可以補上戰力。