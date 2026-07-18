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中職／明星賽曾家輝、高偉強暫不出賽 林詔恩19日先發

中央社／ 台北18日電
曾家輝因16日才先發，兩戰明星賽暫不出賽。。圖／樂天桃猿提供
曾家輝因16日才先發，兩戰明星賽暫不出賽。。圖／樂天桃猿提供

2026世足賽

中職明星賽Team Taiwan以年底亞冠賽為雛形，總教練高志綱表示，投手群中曾家輝、高偉強暫定不會上場，其餘投手應都會登板，明天先發投手預計是林詔恩

中職明星賽Team Taiwan以年底亞冠賽為雛形，今天首戰先發投手為李東洺，高志綱表示，曾家輝16日才剛先發過，考量到休息天數，明星賽兩戰應不會讓他出賽，高偉強則是肩膀有點狀況，需要調整一下，除了這兩名投手，其餘投手會安排輪流登板。

被問起接下亞冠賽總教練的壓力，高志綱表示，現在說還太早，職務上有不同的地方，想辦法做到最好。

明星賽林詔恩預計19日先發。。圖／統一獅隊提供 陳宛晶
明星賽林詔恩預計19日先發。。圖／統一獅隊提供 陳宛晶

明星賽Team Taiwan的教練團有高國輝、陳江和、王建民、張建銘、潘威倫和劉家豪，高志綱表示，原則上這就會是年底亞冠賽的教練團，如果沒有特殊狀況，不會有太大的變動。

高志綱表示，亞冠賽預計會打4場比賽，這段時間也會持續觀察球員狀況，並提到中職投手使用模式，先發一直以來倚賴洋將，本土先發投手的養成比較吃緊，會透過這段時間觀察，找出有潛力的戰力，距離球季結束還有一段時間，也需要觀察球季結束後球員的身體狀況。

林詔恩 曾家輝 明星賽

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