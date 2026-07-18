中職／亞冠賽教練團明星賽初亮相 教頭高志綱盼選手自在、享受比賽

亞冠賽中華隊總教練高志綱，今天在明星賽將迎接他接任國家隊教頭的首場賽事，他指出，希望選手們能自在一點、享受明星賽的氛圍，但也盼他們在進入球場後就拿出最好的表現，投入在這兩天的賽事中。

高志綱接掌今年亞冠賽兵符，這次明星賽也由符合參賽資格的年輕選手組成中華隊，並納入4位外卡選手，教練團將藉由這兩天的明星賽觀察選手，為年底正式名單進行選材。

這兩天的明星賽，高志綱希望這些年輕球員們能自在地享受比賽，「教練團一定會觀察一下這些選手，在人這麼多的場面下，怎麼調整自己，也會觀察他們在這個場合怎麼自在地表現。」但比賽開始後，仍期許選手們全力求勝，「希望他們用最好的表現來呈現、百分之百地投入。」

這次明星賽中華隊的教練團，除了有今年經典賽教練團中的高國輝、陳江和、王建民、張建銘外，還納入統一獅隊投手教練潘威倫及味全龍隊捕手教練劉家豪。高志綱表示：「原則上，如果沒有太大的特別需求，這次的教練團就會是亞冠賽的教練團。」