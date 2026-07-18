快訊

中央都沒發覺…還原宜蘭揪出新批號問題油始末 這個縣市優先通報

疑大雷雨濕滑…台中法警在司法大廈宿舍區 架梯修樹墜落身亡

教召變「叫糟」？召員控沒熱水洗澡、水質有鏽味 軍方：已改善

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／亞冠賽教練團明星賽初亮相 教頭高志綱盼選手自在、享受比賽

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
亞冠賽中華隊總教練高志綱，今天在明星賽將迎接他接任國家隊教頭的首場賽事。聯合報系資料照
亞冠賽中華隊總教練高志綱，今天在明星賽將迎接他接任國家隊教頭的首場賽事。聯合報系資料照

2026世足賽

亞冠賽中華隊總教練高志綱，今天在明星賽將迎接他接任國家隊教頭的首場賽事，他指出，希望選手們能自在一點、享受明星賽的氛圍，但也盼他們在進入球場後就拿出最好的表現，投入在這兩天的賽事中。

高志綱接掌今年亞冠賽兵符，這次明星賽也由符合參賽資格的年輕選手組成中華隊，並納入4位外卡選手，教練團將藉由這兩天的明星賽觀察選手，為年底正式名單進行選材。

這兩天的明星賽，高志綱希望這些年輕球員們能自在地享受比賽，「教練團一定會觀察一下這些選手，在人這麼多的場面下，怎麼調整自己，也會觀察他們在這個場合怎麼自在地表現。」但比賽開始後，仍期許選手們全力求勝，「希望他們用最好的表現來呈現、百分之百地投入。」

這次明星賽中華隊的教練團，除了有今年經典賽教練團中的高國輝、陳江和、王建民、張建銘外，還納入統一獅隊投手教練潘威倫及味全龍隊捕手教練劉家豪。高志綱表示：「原則上，如果沒有太大的特別需求，這次的教練團就會是亞冠賽的教練團。」

高志綱 亞冠賽 明星賽

延伸閱讀

中職／明星賽先發打線出爐！明星隊抽籤排棒次江坤宇扛四棒

中職／亞運棒球名單惹爭議 張翔、朱迦恩入選成正面力量

中職／陳晨威入選亞運影響戰力 曾豪駒：這是責任跟義務

亞運棒球／雄鷹、悍將表態全力配合 林宗成：有狀況會馬上聯絡

相關新聞

中職／亞運風波有點委屈 曾子祐：不清楚名單為何沒有自己

名古屋亞運中華棒球代表隊名單公布後話題一路延燒，事主之一台鋼雄鷹隊曾子祐今天出面受訪，對於球團與棒協討論過程並不清楚，名單出來後才知道沒有自己，這段時間飽受攻擊，讓他不諱言：「對我來講會有點…算委屈嗎？」

中職／不清楚協調過程 戴培峰看亞運名單沒自己想過「被刷掉」可能性

富邦悍將隊捕手戴培峰獲得名古屋亞運徵詢，最終未出現在名單上，列管身分引起爭議，他在今天出面受訪，澄清自己對於國家隊一直都是抱持珍惜態度，也配合繳交資料，對於球團協調過程並不清楚，也想過「確實我成績也不是很理想，不知道自己是被刷掉還是怎樣。」

中職／江坤宇明星賽扛先發4棒 最後一次復刻和陳鏞基12年前合照

2026年中職人氣王江坤宇，今年首次和即將引退的統一獅隊43歲內野手陳鏞基同隊出賽，也將是最後一次在明星賽並肩作戰，兩人在12年前的首張合照再次被翻出，並在12年後再次「復刻」，江坤宇也笑說「很酷」。

中職／潘威倫帶傷現身明星賽 和王建民「同框」憶起昔日國家隊的日子

統一獅隊投手教練「嘟嘟」潘威倫在6月底因摔車受傷休養，今天一跛一跛地現身台北大巨蛋參與明星賽，進入中華隊教練團，並和昔日中華隊戰友王建民再次「同框」。嘟嘟坦言，「那種又再一起感覺⋯⋯滿珍惜的。」

棒球／劉致榮留美訓練影片曝光！ 投球姿勢改變神似山本由伸

台灣旅美火球男劉致榮近2年飽受傷勢困擾，最終在今年6月遭紅襪釋出，結束6年的合作關係，不過他並未返台投入中職季中選秀，而是選擇在美國持續訓練。昨天劉致榮在個人社群發布訓練影片，神似道奇日本王牌山本由伸的投球姿勢也引發熱議。

中職／亞冠賽教練團明星賽初亮相 教頭高志綱盼選手自在、享受比賽

亞冠賽中華隊總教練高志綱，今天在明星賽將迎接他接任國家隊教頭的首場賽事，他指出，希望選手們能自在一點、享受明星賽的氛圍，但也盼他們在進入球場後就拿出最好的表現，投入在這兩天的賽事中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。