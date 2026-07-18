中職／潘威倫帶傷現身明星賽 和王建民「同框」憶起昔日國家隊的日子

統一獅隊投手教練「嘟嘟」潘威倫在6月底因摔車受傷休養，今天一跛一跛地現身台北大巨蛋參與明星賽，進入中華隊教練團，並和昔日中華隊戰友王建民再次「同框」。嘟嘟坦言，「那種又再一起感覺⋯⋯滿珍惜的。」

潘威倫在6月29日在練球路上，為了閃避碰撞造成摔車，例行賽因此缺陣休息，嘟嘟今天帶著傷勢出席明星賽，右手臂仍有大面積擦傷，右腳則是因腳趾骨折還在復原中。

在潘威倫缺陣期間，因不適合在太陽底下活動，他在獅隊的換投任務由霍斯曼暫代。至於何時能歸隊？潘威倫今天表示：「希望盡快，之前主要是因為腳趾有一些骨折的狀況，現在有比較好了。」

今年底亞冠賽將由高志綱執掌兵符，潘威倫也被納入教練團中，今天到明星賽執教，與王建民首次以教練身分在國家隊合體，嘟嘟也有些懷念。

潘威倫和王建民初次在國家隊當隊友的日子，從2002年釜山亞運開始，兩人之後在國際賽留下不少令球迷至今難忘的經典表現。潘威倫今天也和王建民聊到過去的時光，「之前球員的時候在一起，這次又有機會，跟學長以教練的身分再為中華隊付出。」

看著這次明星賽中華隊陣中的年輕球員，潘威倫說：「（當教練）身分不一樣，看到這些年輕球員們的活力，會想到以前，自己剛進中華隊的時候一樣，很期待他們，希望他們不管在任何比賽、任何情況，都去展現自己、去享受。」