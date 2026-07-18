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中職／陳鏞基球員生涯最終明星賽 最感謝棒球帶來的一切

中央社／ 台北18日電
43歲陳鏞基迎來球員生涯最後一次明星賽，並以感恩心情出賽。圖／統一獅隊提供
43歲陳鏞基迎來球員生涯最後一次明星賽，並以感恩心情出賽。圖／統一獅隊提供

2026世足賽

中職統一7-ELEVEn獅隊43歲老將陳鏞基球員生涯最後一次明星賽，他表示懷抱感恩的心，感謝棒球讓他改善家庭環境、認識身邊朋友，也提到能跟江坤宇一起打明星賽很特別。

獅隊老將陳鏞基今年是引退年，也將是中職生涯第11度參與明星賽，今天賽前明星賽共11場出賽，共23打數敲出10支安打。

陳鏞基表示，球員生涯最後一次明星賽，懷抱感恩的心，感謝一路以來遇過的教練、隊友，也感謝球迷支持，「最重要的是感謝棒球，帶給我很多影響，幫助我改善家庭環境，也帶我認識身邊朋友，有共同興趣、可以聚在一起。」

談起對明星賽特別印象，陳鏞基馬上點名，記得2012年時，當時還是少棒球員的江坤宇受邀替明星賽開球，現在已經成為中職球星，可以跟江坤宇明星賽同隊很特別。

被問起和江坤宇的感覺，是否跟足球球星梅西（Lionel Messi）曾幫嬰兒時期的耶馬（LamineYamal）洗澡，現在兩人在世界盃足球賽碰頭的感覺很類似，陳鏞基笑說，自己跟梅西的等級無法相比。

陳鏞基也透露有在關心世足，並分享看過美職大聯盟（MLB）、美國職籃NBA比賽，也看過美式足球，接下來的願望希望可以去歐洲看一場足球賽。

陳鏞基 明星賽 江坤宇

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