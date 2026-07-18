中職／全壘打大賽退賽率75%怎麼看？蔡其昌給下任會長建言

中華職棒全壘打大賽票選投心酸，前8高票高達6人婉拒，參賽陣容星度大打折扣，中職會長蔡其昌坦言，球員有時因為傷勢問題，希望透過明星周休兵調整，聯盟很難拒絕，「以後的會長或許可以來想更多誘因。」

今年全壘打大賽最終參賽名單為申皓瑋、宋晟睿、曾昱磬、王政順、宋柏翰、李勛傑、范國宸、曾頌恩，最初公布的票選前8只有宋晟睿、范國宸參賽，6人婉拒，包括吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、魔鷹、王柏融、張育成、許基宏，退賽率高達75%引起話題。

對於全壘打大賽名單大洗牌，蔡其昌坦言，「球員有時因為傷勢問題，剛好利用這一周讓傷勢有些調整，有時很難拒絕。」

蔡其昌指出，明星賽是一年一度的嘉年華，本意是六隊希望透過明星賽推廣棒球，讓更多人走進球場，不光是全壘打大賽，還有明星賽分隊在內，球迷都有很多意見和指教，「或許新的會長會有大智慧，可以想想有沒有更多（全壘打大賽）誘因、更厲害的分隊方式來吸引球迷關注，都是未來可以慢慢改革的。」