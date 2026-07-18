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中職／江坤宇明星賽扛先發4棒 最後一次復刻和陳鏞基12年前合照

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
陳鏞基（左）球員生涯最後一次明星賽，與江坤宇（右）合照。記者葉姵妤／攝影
陳鏞基（左）球員生涯最後一次明星賽，與江坤宇（右）合照。記者葉姵妤／攝影

2026世足賽

2026年中職人氣王江坤宇，今年首次和即將引退的統一獅隊43歲內野手陳鏞基同隊出賽，也將是最後一次在明星賽並肩作戰，兩人在12年前的首張合照再次被翻出，並在12年後再次「復刻」，江坤宇也笑說「很酷」。

中職在2012年於新莊棒球場舉行明星賽，當時還是少棒球員的江坤宇獲邀開球，並和接球捕手留下並肩合照。之後江坤宇不僅進入職棒，還和陳鏞基一同入選明星賽，今年則是兩人首次在明星賽同隊出賽，也是陳鏞基最後一次以球員身分參戰。

江坤宇表示，對於12年前開球的印象還很深刻，長大後有機會再一起在明星賽合照，感覺很酷，「那時候還小，看學長在比賽，今年又可以參加到學長最後一次的明星賽，滿開心的。」

江坤宇今年重回中職人氣王寶座，甚至在今天明星賽首戰，靠著中職會長蔡其昌抽籤，讓他有機會以明星隊先發第4棒身分上陣，他笑說要「謝謝會長」，「因為是抽籤來的，第4棒只是第4個被抽到而已，但還是滿開心的，也沒有打過第4棒。」

江坤宇也回憶，小時候曾經擔任第4棒，「長大之後就沒有了，以後應該也不會有。」

陳鏞基 江坤宇 中職

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