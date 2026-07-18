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中職／亞運風波有點委屈 曾子祐：不清楚名單為何沒有自己

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中職／不清楚協調過程 戴培峰看亞運名單沒自己想過「被刷掉」可能性

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊戴培峰。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊戴培峰。記者陳宛晶／攝影

2026世足賽

富邦悍將隊捕手戴培峰獲得名古屋亞運徵詢，最終未出現在名單上，列管身分引起爭議，他在今天出面受訪，澄清自己對於國家隊一直都是抱持珍惜態度，也配合繳交資料，對於球團協調過程並不清楚，也想過「確實我成績也不是很理想，不知道自己是被刷掉還是怎樣。」

亞運徵詢中職各隊支援1名選手，最終名單公布共4隊支援5人，包括樂天桃猿隊陳晨威、味全龍隊劉基鴻、中信兄弟隊黃韋盛、統一獅隊朱迦恩及張翔，富邦悍將、台鋼雄鷹隊都是0人，少了原先被點名的戴培峰、曾子祐，且因兩人都具列管身分，球團協調的正當性、公平性引發質疑。

戴培峰還原接到徵詢之初，需要繳交的資料都配合，「我對中華隊一直以來都是很想參與，最近成績不是很好，中華隊落選兩次，有中華隊機會其實滿珍惜的，收到通知時還是滿開心有機會為國家效力。」

他說繳完之後就專心在賽季上，再來有消息時，就是得知自己好像沒有要參加，「不太清楚球隊這邊有什麼樣的…，突然收到訊息就是沒有要參與，才知道事情是這樣。」

被問到球團是否有詢問參賽意願，戴培峰回應：「球隊沒有特別詢問我意願，有跟我確認（是否收到徵詢），我覺得列管無關有沒有意願、想不想參加，知道自己有這個身分就是配合，第一時間就是需要什麼都有配合。」

近期爭議漫天，戴培峰也說：「我也知道球迷當然會生氣，這個問題一直都在，滿不好意思造成大家這麼大的困擾，後續怎樣我就是配合，中華隊有需要，我就是準備好自己。」

亞運 戴培峰 中職

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