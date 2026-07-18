中職／亞運風波有點委屈 曾子祐：不清楚名單為何沒有自己

名古屋亞運中華棒球代表隊名單公布後話題一路延燒，事主之一台鋼雄鷹隊曾子祐今天出面受訪，對於球團與棒協討論過程並不清楚，名單出來後才知道沒有自己，這段時間飽受攻擊，讓他不諱言：「對我來講會有點…算委屈嗎？」

亞運徵詢中職各隊支援1名選手，最終名單公布共4隊支援5人，包括樂天桃猿隊陳晨威、味全龍隊劉基鴻、中信兄弟隊黃韋盛、統一獅隊朱迦恩及張翔，富邦悍將、台鋼雄鷹隊都是0人，少了原先被點名的戴培峰、曾子祐，且因兩人都具列管身分，球團協調的正當性、公平性引發質疑。

曾子祐表示，「我知道自己有列管身分，會去服從規定；我是台鋼人員，也會配合球團給我的任務，最後決定還是看球團和棒協處理，我都會配合。」被問到自身參賽意願，他表示：「是有意願的，畢竟我就是列管身分。」

曾子祐表示，名單公布後看到沒有自己，「覺得可能球團和棒協可能有些討論，怎麼討論，（為什麼）最後沒有我，也是不清楚。」

曾子祐說，自己能做的，就是專心在場上，「我知道這不是我能決定的，例行賽還很長，現階段就是幫助球隊進季後賽，我還是盡量讓自己的想法正面一點，不要被任何事情影響，專心在球場。」

他也坦言，近期確實收到一些攻擊，「場上表現好變成不好的事，對我來講會有點…算委屈嗎？我是球員，就是專心在場上表現好，幫助球隊有好成績，還是希望不要波及到我和我的家人，還是希望大家理性一點，專注在我們的表現上，表現好應該可以收到鼓勵，現在變成收到負面言論，心情不會那麼好。」