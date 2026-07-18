快訊

停火破裂7天後戰線擴大！美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

網紅搭訕少女稱「妳們身體很香」挨轟...掌鏡者竟是老師妻？昔偷拍黑歷史也被挖

教召變「叫糟」？召員控沒熱水洗澡、水質有鏽味…軍方這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／劉致榮留美訓練影片曝光！ 投球姿勢改變神似山本由伸

聯合新聞網／ 綜合報導
劉致榮遭紅襪釋出後仍留美訓練，並且昨天在社群發布的訓練影片中，他的投球姿勢改變神似山本由伸。 陳宛晶
劉致榮遭紅襪釋出後仍留美訓練，並且昨天在社群發布的訓練影片中，他的投球姿勢改變神似山本由伸。 陳宛晶

2026世足賽

台灣旅美火球男劉致榮近2年飽受傷勢困擾，最終在今年6月遭紅襪釋出，結束6年的合作關係，不過他並未返台投入中職季中選秀，而是選擇在美國持續訓練。昨天劉致榮在個人社群發布訓練影片，神似道奇日本王牌山本由伸的投球姿勢也引發熱議。

劉致榮被紅襪釋出後，外界就相當關注這位27歲火球男是否回歸中職參與選秀，不過經紀公司悍創回應「再等等」，並表示現階段劉致榮仍想在海外打球，並且將留在美國訓練，至於未來規劃仍在討論中，當時味全龍總教練葉君璋也開玩笑表中職會接受他的傷病問題，「別隊最好不要冒險選他，風險太大了。」

劉致榮還在美國持續拼戰，並且昨天社群發布的個人訓練影片中，身穿紅襪練習衣的他改變了過去高抬腿的投球姿勢，而是調整成像山本由伸那樣微抬腿、跨步快投的模式，讓網友紛紛留言打氣「劉由伸加油」、「改變投球機制避免受傷，你可以的！」

中職 MLB 劉致榮

相關新聞

棒球／劉致榮留美訓練影片曝光！ 投球姿勢改變神似山本由伸

台灣旅美火球男劉致榮近2年飽受傷勢困擾，最終在今年6月遭紅襪釋出，結束6年的合作關係，不過他並未返台投入中職季中選秀，而是選擇在美國持續訓練。昨天劉致榮在個人社群發布訓練影片，神似道奇日本王牌山本由伸的投球姿勢也引發熱議。

日職／暌違近1個月 亞運國手孫易磊重返一軍

日職火腿隊今天作客大阪京瓷巨蛋與歐力士隊展開二連戰，賽前將21歲台灣投手孫易磊登錄一軍，是他相隔近一個月後重返一軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。