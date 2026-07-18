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棒球／劉致榮留美訓練影片曝光！ 投球姿勢改變神似山本由伸
台灣旅美火球男劉致榮近2年飽受傷勢困擾，最終在今年6月遭紅襪釋出，結束6年的合作關係，不過他並未返台投入中職季中選秀，而是選擇在美國持續訓練。昨天劉致榮在個人社群發布訓練影片，神似道奇日本王牌山本由伸的投球姿勢也引發熱議。
劉致榮被紅襪釋出後，外界就相當關注這位27歲火球男是否回歸中職參與選秀，不過經紀公司悍創回應「再等等」，並表示現階段劉致榮仍想在海外打球，並且將留在美國訓練，至於未來規劃仍在討論中，當時味全龍總教練葉君璋也開玩笑表中職會接受他的傷病問題，「別隊最好不要冒險選他，風險太大了。」
劉致榮還在美國持續拼戰，並且昨天社群發布的個人訓練影片中，身穿紅襪練習衣的他改變了過去高抬腿的投球姿勢，而是調整成像山本由伸那樣微抬腿、跨步快投的模式，讓網友紛紛留言打氣「劉由伸加油」、「改變投球機制避免受傷，你可以的！」
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