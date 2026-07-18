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日職／暌違近1個月 亞運國手孫易磊重返一軍

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
剛入選亞運國手的孫易磊相隔近一個月後重返火腿一軍。聯合報系資料照
剛入選亞運國手的孫易磊相隔近一個月後重返火腿一軍。聯合報系資料照

2026世足賽

日職火腿隊今天作客大阪京瓷巨蛋與歐力士隊展開二連戰，賽前將21歲台灣投手孫易磊登錄一軍，是他相隔近一個月後重返一軍。

孫易磊今年在6月11日首度被拉上一軍先發，面對橫濱隊繳出6局無失分的好投，拿下日職生涯首勝，之後在20日再獲先發機會，但對上軟銀隊以4局失5分（4分責失）的表現吞下敗投，之後就被抹消一軍登錄，一軍2場出賽防禦率3.60。

之後孫易磊回到二軍出賽2場，6月30日對上樂天金鷲隊主投6局失2分，以優質先發現奪勝投，14日對上養樂多隊二軍則是後援登板，投1局用9球解決3名打者，沒有失分。

火腿今天除了登錄此戰的先發投手細野晴希，還將孫易磊重新拉上一軍，預計將從牛棚出發。而在日前在中華隊公布的愛知・名古屋亞運棒球賽參賽名單，孫易磊也被名列其中，有機會9月迎接迎接他生涯首次亞運。

孫易磊 日職 亞運

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