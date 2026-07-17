中職／明星賽先發打線出爐！明星隊抽籤排棒次江坤宇扛四棒

中華職棒明星賽明天起登場，周六場次已確定4萬人滿場，周日場次也僅剩數百張門票，有望再創連續兩日滿場紀錄。首日先發打線出爐，今年TEAM STAR以抽籤決定棒次，張育成擔綱第一棒，江坤宇打第四棒。

中華職棒蔡其昌會長特別感謝六隊教練與選手的全力配合，以及各界贊助商的大力支持，也向每一位熱情支持中華職棒、踴躍購票進場的球迷表達誠摯謝意，期盼大家今年都能盡情享受明星賽，留下最難忘的回憶。

首日明星對抗賽由TEAM TAIWAN擔任客隊，推出李東洺擔任先發投手；主場TEAM STAR則由洋投羅戈掛帥先發，雙方先發陣容也正式揭曉。今年明星隊打序安排別具巧思，由總教練曾豪駒邀請蔡其昌親自以抽籤方式決定打序，為賽事增添話題性，年輕新秀與前輩球星正面交鋒，勢必帶來一場精彩可期的對決。

除了明星對抗賽的頂尖對決，戰技挑戰賽也將率先登場。「超神準雷射肩」將挑戰外野長傳本壘，考驗選手的臂力與傳球準度；「連連看打擊戰」則比拚打擊準度，兩隊更將派出投手挑戰打擊，爭奪今年「連線好手」頭銜。兩天皆會舉行的「大富翁接力戰」，由球員、啦啦隊女孩及吉祥物組隊參賽，從本壘出發完成各項指定任務，繞場一圈後率先返回本壘的隊伍即可獲勝。此外，最受球迷期待的全壘打大賽也將分兩天進行，究竟誰能奪下今年的全壘打大賽冠軍，同樣備受矚目。

這場夏日棒球盛會集結六隊球星，並有全台人氣啦啦隊同場應援，場內外活動精彩不間斷，賽後更邀請六組藝人接力開唱，帶來熱力十足的演出。誠摯邀請所有球迷朋友一同進場，共同參與不容錯過的年度棒球嘉年華，留下最熱血、最難忘的棒球回憶。