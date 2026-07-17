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韓職／王彥程首度單場挨2轟 5局失7分吞本季第4敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王彥程。圖／取自Instagram@hanwhaeagles_soori、wangyc.x
王彥程。圖／取自Instagram@hanwhaeagles_soori、wangyc.x

2026世足賽

效力韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今天首度在韓職場上單場挨兩轟，面對培證英雄隊先發5局失7分（責失3分），韓華終場以6：7輸球，王彥程承擔本季第4敗。

王彥程此役先發5局共用104球，被敲7安打、3保送，包括挨了兩發全壘打，防禦率從賽前的3.59上漲為3.69。

王彥程此役危機四伏，首局就面對滿壘危機，他在兩出局後被戴維森（Matt Davidson）敲安，面對日浦（Keston Hiura）、安致宏連續保送，隨後讓朴燦赫打向游擊的滾地球抓到出局數。

王彥程第二局先被權赫彬敲安，呂東旭也因失誤上壘，在此時出現暴投奉送壘包，徐建昌以滾地球先送回1分，後續仍有保送堆壘，戴維森一棒狙擊三分砲，英雄單局攻下4分。

王彥程第三、第四局都僅面對三打席，韓華也在四局下灌進4分追平戰局，然而他在第五局又被秋材賢、日浦安打串連先丟掉1分，王彥程的單場第100球再被朴燦赫掃出兩分砲，成為決定此役勝負的一棒。

韓職 王彥程

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