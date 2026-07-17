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棒球／亞青藍白賽林顗勳連兩戰長打 教頭點名一壘競爭者

中央社／ 新北17日電
亞洲青棒錦標賽培訓隊安排5場藍白對抗賽，野手林顗勳（中）連2戰有長打，17日單場2安2打點。中央社
亞洲青棒錦標賽培訓隊安排5場藍白對抗賽，野手林顗勳（中）連2戰有長打，17日單場2安2打點。中央社

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亞洲青棒錦標賽藍白賽林顗勳連2戰有長打，今天單場2安2打點，總教練楊孝承表示，林顗勳打擊有力量，但守位比較侷限，一壘競爭者還有吉路．少瑪。

亞洲青棒錦標賽培訓隊昨天起安排5場藍白對抗賽，林顗勳昨天首戰3打數敲出1支三壘打，貢獻1分打點，今天擔任藍隊先發一壘手、打6棒。

藍隊今天1局下靠著劉桓宇、張乙安接連二壘打先馳得點，林顗勳補上安打，送回球隊第2分，3局下林顗勳再敲出帶有打點的二壘打，替球隊多添保險分，單場3打數敲出2安，貢獻2分打點，連2場出賽有長打，藍隊終場以3比1搶勝。

總教練楊孝承表示，林顗勳的特色在打擊的力量好，但守位侷限在一壘，另外的一壘競爭者還有吉路．少瑪，會持續觀察。吉路．少瑪昨天首場比賽3打數敲出1支安打，今天3打席選到1次四壞保送上壘。

今天藍白賽兩隊合計8名投手登板，藍隊鄭品紳先發2局無分，曾睿豪中繼2局失1分、拿下勝投，吳杰叡接替投2局，李承濬後援1局，都沒有再失掉分數。

白隊陳昱勛先發2局失2分、承擔敗投，王翾祈中繼2局失1分，石主恩接手投2局、饒又語後援1局，沒有多掉分數。

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