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亞運棒球／遺憾事先未收任何通知 蔡其昌：亞運徵召應先知會聯盟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

2026世足賽

名古屋亞運棒球代表隊名單，中華職棒4隊支援5人，2隊未出人，引發外界熱議，中職聯盟會長蔡其昌今天也提出自己的疑惑，聯盟在過程中完全未接收到任何消息，直到媒體報導後才知道找了哪些人，盼未來亞運徵召應該先知會聯盟。

亞運名單歷屆都包含不少職棒選手，已經多次引發討論，這回更是連燒好幾回合，從太過豪華的徵詢名單引起賽事分級討論，再到名單公布後6隊出力不一，再掀球迷質疑「逃兵」。

中職今天舉辦領隊會議，蔡其昌會後受訪表示，會中並未討論到亞運的事，但對於此次事件，「聯盟從頭到尾沒有被棒協告知，事情發生，我們並不了解。」

蔡其昌表示，這幾年聯盟和棒協維持默契與合作關係，未來希望亞運應該先知會聯盟，若由聯盟出面與六隊協商，針對國家需要什麼人才，也能一起找出最好人才為國家爭光，「這次很可惜的就是，這次我們都不知道任何事情，媒體開始寫了後我們才知道，這是比較可惜的，導致棒球圈紛擾比較多，希望下次棒協可以直接通知聯盟，我們也很願意協助。」

蔡其昌也對賽事分級表達關心，提出私下建議，「下屆理事長應該和下屆會長好好溝通，到底棒球要不要分級，如果要，就要落實，凡是徵召職業球員的賽事，就該由中職來統籌。」他說，如果棒協和國家認為亞運也要組最強國家隊，不妨和三大賽放在一起看，給聯盟一起做。

亞運 蔡其昌 名古屋

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