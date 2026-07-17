亞運棒球／證實有溝通但非拒絕 雄鷹、悍將聲明：若需要一定配合徵召

名古屋亞運中華棒球代表隊名單爭議延燒數日，事主富邦悍將、台鋼雄鷹隊領隊陳昭如、劉東洋今天在領隊會議後共同出面受訪，澄清並非拒絕徵召，而是溝通與協調的過程，劉東洋表示，「如果還是希望我們的人選參加，我們一定、也必須配合。」

亞運徵詢中職各隊支援1名選手，最終名單公布共4隊支援5人，包括樂天桃猿隊陳晨威、味全龍隊劉基鴻、中信兄弟隊黃韋盛、統一獅隊朱迦恩及張翔，富邦悍將、台鋼雄鷹隊都是0人，少了原先被點名的戴培峰、曾子祐，且因兩人都具列管身分，球團協調的正當性、公平性引發質疑。

劉東洋代表兩隊共同聲明，「針對選手部分，他們一直以來維持一貫為國家爭取榮譽的想法，最近網路上有些言語攻擊，我和昭如領隊代表兩球團希望球迷理性，還給他們一個可以安心打球的環境和空間。」

兩隊也還原協調過程，承認球團有提出其他人選，劉東洋說：「我們是有收到棒協徵詢，徵詢後有提出我們的人選。我們提出人選，是希望可以了解在棒協人選之外，有沒有其他人選是選訓委員可以考慮、納入的，並不是我們拒絕徵召。」陳昭如也說：「我們提名單，最後選誰還是尊重教練團和選訓決定。」

陳昭如坦言：「有沒有溝通？的確有，接到棒協通知後有溝通，同時也希望他們多看一下我們名單，4月22日威助就有提出10人以上名單，包括很多場上都看得到的優秀選手。」他們也強調，如果真的沒有屬意人選，回覆還是希望戴培峰、曾子祐，球團一定會全力配合，但並未收到回覆還是想要兩人。