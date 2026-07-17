快訊

親曝英特爾走下坡關鍵 基辛格還點名台灣：台海衝擊遠超大蕭條

占比逾6%！大股東減持傳聞不斷 國巨發聲明了

陽明交大教授殺連襟…死者妻首度發聲 澄清「未換股東、從未爭產」

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運棒球／雄鷹、悍將表態全力配合 林宗成：有狀況會馬上聯絡

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導

2026世足賽

亞運棒球中華隊名單因富邦悍將台鋼雄鷹隊0支援引發爭議，兩隊領隊今天出面回應，強調並非拒絕，而是溝通與協調，如果國家隊最終仍需要戴培峰、曾子祐也會全力配合。中華棒協秘書長林宗成得知消息後表示，名單送交奧會後，除非受傷，照規定無法換人，「謝謝兩個球團，如果有狀況，會馬上跟他們聯絡。」

亞運徵詢中職各隊支援1名選手，最終名單公布共4隊支援5人，包括樂天桃猿隊陳晨威、味全龍隊劉基鴻、中信兄弟隊黃韋盛、統一獅隊朱迦恩及張翔，富邦悍將、台鋼雄鷹隊都是0人，少了原先被點名的戴培峰、曾子祐，且因兩人都具列管身分，球團協調的正當性、公平性引發質疑。

面對爭議延燒，悍將領隊陳昭如、雄鷹領隊劉東洋今天在領隊會議後受訪，承認有向棒協提出其他人選，但並非拒絕徵召，「如果真的不行，回覆還是希望戴培峰和曾子祐，我們就會配合。」但後續並未收到棒協回覆還是想要兩人。兩隊也強調，若國家隊最終還是需要這兩位選手，一定會全力配合。

林宗成今天得知兩隊受訪內容後表示，「我是有點嚇到，我也不曉得怎麼突然OK。」他指出，原本規畫是希望各隊支援一人，以捕手位置來說，考量戴培峰國際賽經驗多，富邦捕手人數也較多，「後來富邦有點意見，我們也理解，那就沒關係，剛好統一有個捕手不錯。」

戴培峰、曾子祐是否可能在後續進入名單？林宗成表示，國際賽通常是一個月前交名單，但亞運有奧會時程，不得不在旅外選手還沒全數收到回覆的情況下就送名單，送出後，按照規定只有傷兵才能換人，離9月21日亞運開打還有一段時間，「目前球員除了若熙之外是沒狀況，如果有狀況當然是要換人。」

亞運 棒球 富邦悍將 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／奪金還是虛耗職業球員風險？亞運棒球徵召該重新去定位了

中職／陳晨威入選亞運影響戰力 曾豪駒：這是責任跟義務

中職／亞運棒球名單惹爭議 張翔、朱迦恩入選成正面力量

中職／獅隊支援亞運最多人 林岳平：要5個也可以

相關新聞

亞運棒球／證實有溝通但非拒絕 雄鷹、悍將聲明：若需要一定配合徵召

名古屋亞運中華棒球代表隊名單爭議延燒數日，事主富邦悍將、台鋼雄鷹隊領隊陳昭如、劉東洋今天在領隊會議後共同出面受訪，澄清並非拒絕徵召，而是溝通與協調的過程，劉東洋表示，「如果還是希望我們的人選參加，我們一定、也必須配合。」

亞運棒球／雄鷹、悍將表態全力配合 林宗成：有狀況會馬上聯絡

亞運棒球中華隊名單因富邦悍將、台鋼雄鷹隊0支援引發爭議，兩隊領隊今天出面回應，強調並非拒絕，而是溝通與協調，如果國家隊最終仍需要戴培峰、曾子祐也會全力配合。中華棒協秘書長林宗成得知消息後表示，名單送交奧會後，除非受傷，照規定無法換人，「謝謝兩個球團，如果有狀況，會馬上跟他們聯絡...

棒球／亞青培訓野手最菜劉桓宇2戰4安 高擊球率是優勢

亞洲青棒錦標賽培訓名單最菜野手劉桓宇展現穩定擊球能力，藍白賽前2戰共敲4安，總教練楊孝承讚能打平鎮中心棒次不是沒原因；若...

中職／林志穎首度大巨蛋開唱 821助陣統一獅J-LIONS主題日

統一獅隊J-LIONS「 非．日常」主題日在8月21到23日於台北大巨蛋登場，今天公布首位演唱嘉賓為「小旋風」林志穎，將在8月21日打頭陣，無論是七、八年級生耳熟能詳的經典旋律，還是歷久不衰的偶像魅力，在棒球場再次喚起屬於一整個世代的青春記憶。

中職／富邦悍將大巨蛋POWER NIGHT主題日 邀「蜘蛛人」開球

中職富邦悍將今天發布新聞稿，28、29日台北大巨蛋主場賽事，推出「POWER NIGHT」主題日，適逢年度超級英雄鉅作「...

中職／基哥有愛！陳鏞基台東引退賽進場禮買得到 捐款送愛原棒協

統一獅隊老將陳鏞基本季打完告別選手生涯，引退賽首部曲將在8月11、12日於台東棒球場登場，賽事門票於今天晚上6點全面開賣。球團公布兩天賽事進場禮，也推出公益義賣活動，讓無法到場的球迷也能收藏，每賣出一組即捐出200元予原住民族棒球運動發展協會（原棒協），支持偏鄉基層棒球發展，陪伴更多熱愛棒球的孩子勇敢追逐夢想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。