亞運棒球／雄鷹、悍將表態全力配合 林宗成：有狀況會馬上聯絡

亞運棒球中華隊名單因富邦悍將、台鋼雄鷹隊0支援引發爭議，兩隊領隊今天出面回應，強調並非拒絕，而是溝通與協調，如果國家隊最終仍需要戴培峰、曾子祐也會全力配合。中華棒協秘書長林宗成得知消息後表示，名單送交奧會後，除非受傷，照規定無法換人，「謝謝兩個球團，如果有狀況，會馬上跟他們聯絡。」

亞運徵詢中職各隊支援1名選手，最終名單公布共4隊支援5人，包括樂天桃猿隊陳晨威、味全龍隊劉基鴻、中信兄弟隊黃韋盛、統一獅隊朱迦恩及張翔，富邦悍將、台鋼雄鷹隊都是0人，少了原先被點名的戴培峰、曾子祐，且因兩人都具列管身分，球團協調的正當性、公平性引發質疑。

面對爭議延燒，悍將領隊陳昭如、雄鷹領隊劉東洋今天在領隊會議後受訪，承認有向棒協提出其他人選，但並非拒絕徵召，「如果真的不行，回覆還是希望戴培峰和曾子祐，我們就會配合。」但後續並未收到棒協回覆還是想要兩人。兩隊也強調，若國家隊最終還是需要這兩位選手，一定會全力配合。

林宗成今天得知兩隊受訪內容後表示，「我是有點嚇到，我也不曉得怎麼突然OK。」他指出，原本規畫是希望各隊支援一人，以捕手位置來說，考量戴培峰國際賽經驗多，富邦捕手人數也較多，「後來富邦有點意見，我們也理解，那就沒關係，剛好統一有個捕手不錯。」

戴培峰、曾子祐是否可能在後續進入名單？林宗成表示，國際賽通常是一個月前交名單，但亞運有奧會時程，不得不在旅外選手還沒全數收到回覆的情況下就送名單，送出後，按照規定只有傷兵才能換人，離9月21日亞運開打還有一段時間，「目前球員除了若熙之外是沒狀況，如果有狀況當然是要換人。」