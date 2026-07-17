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棒球／亞青藍白賽鄭品紳先發2局2K 盼國際舞台證明實力
亞洲青棒錦標賽培訓藍白賽，投手鄭品紳今天先發2局2K無失分，去年沒留在正選名單中，他表示今年當然想要拚，但會保持平常心，設下1至2年內挑戰旅外的目標，把握國際賽舞台證明實力。
亞洲青棒錦標賽培訓隊藍白對抗賽第2戰，鄭品紳今天代表藍隊先發用30球投2局，被敲出2支安打，投出2次三振、2次四壞保送，無失分、無關勝敗，藍隊終場以3比1拿勝。
總教練楊孝承表示，鄭品紳今天首局稍微有狀況，2局過後回穩，觀察高中階段的出賽，是續航力很好的投手，從第1局到最後1局落差不會太大、控制力好，國際賽有投球數限制，這種類型的投手對戰力加分。
鄭品紳表示，今天算是玉山盃結束後首場實戰出賽，感覺不錯，但速度還沒有完全發揮，他也透露今年畢業其實也有考慮是否投入中職選秀，但最後還是希望先拚旅外機會，設目標再給自己1至2年的時間挑戰。
鄭品紳目前最快球速約可達151公里，均速約在146公里，他表示，若想要挑戰旅外，希望均速和極速都有提升，看到同屆好手陸續確定旅外消息，難免會心急，但知道急也沒有辦法，想辦法把該做的事情做好。
鄭品紳去年有入選U18世界盃棒球賽培訓隊，一同培訓的投手賴謙凡已經確定加盟美職紐約洋基隊，鄭品紳表示，都有持續保持聯絡、彼此關心，賴謙凡鼓勵他保持平常心、享受棒球。
去年沒能留在正選名單中，鄭品紳表示，太想要反而表現時好時壞、落差大，今年有機會當然想要拚，但希望心態上可以保持平常心，也知道國際賽舞台是很重要的機會，考驗壓制力、展現能力、希望能證明自己的實力。
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