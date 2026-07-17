棒球／亞青培訓高邱聖紘定位工具人 聯隊好手競爭求進步

亞洲青棒錦標賽培訓隊高邱聖紘是內外兼修工具人，具備腳程優勢，藍白賽前2戰打完合計敲出3支安打。高邱聖紘表示，加入聯隊跟全國頂尖青棒好手競爭，可以讓自己更進步。

亞洲青棒錦標賽培訓隊預計安排5場藍白對抗賽觀察球員表現、篩選名單，高邱聖紘昨天首戰單場3打數敲出2支安打，今天3打數敲出1支安打，兩戰合計敲出3支安打。

總教練楊孝承表示，因為亞洲青棒錦標賽正選名單只有18人，所以多功能性的選手也是考量，高邱聖紘內外野都可以守，內野主要守二壘，在母隊穀保家商棒球隊腳程是全隊第2快，也具備高擊球率的特色。

高二升高三的高邱聖紘接受中央社記者訪問表示，過去沒有國手資歷，但國中有打小馬青少棒賽，國際賽經驗開眼界，看到美國隊的球風很豪邁。

高邱聖紘中外野、左外野、二壘都可以勝任，他表示，就看教練團安排在哪個守位，想辦法拿出最好的表現。

高邱聖紘的爸爸是二重國中棒球隊總教練邱耀宇，邱耀宇今天也有到場關心高邱聖紘出賽。高邱聖紘笑說，不管打好、打不好，比賽結束後打開訊息都會看到爸爸傳來的「驚喜」，當天出賽看到爸爸到場，就要更繃緊神經。

高邱聖紘身材雖然不突出，但他表示，爸爸有一直提醒要吃壯一點，而入選培訓隊，聚集全國現階段最好的青棒球員，彼此競爭切磋，也可以更進步，如果有機會留在正選名單，會保持平常心，把該有的表現展現出來。