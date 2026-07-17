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棒球／亞青培訓野手最菜劉桓宇2戰4安 高擊球率是優勢

中央社／ 新北17日電
亞青培訓最菜野手劉桓宇(左2)在藍白對抗賽前2戰敲4安，憑高擊球率與穩定打擊獲總教練楊孝承肯定，也期盼爭取正選並挑戰日本隊。圖／台灣世界少棒聯盟提供
亞青培訓最菜野手劉桓宇(左2)在藍白對抗賽前2戰敲4安，憑高擊球率與穩定打擊獲總教練楊孝承肯定，也期盼爭取正選並挑戰日本隊。圖／台灣世界少棒聯盟提供

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亞洲青棒錦標賽培訓名單最菜野手劉桓宇展現穩定擊球能力，藍白賽前2戰共敲4安，總教練楊孝承讚能打平鎮中心棒次不是沒原因；若有機會留在正選名單，劉桓宇希望能跟日本隊場上較勁。

亞洲青棒錦標賽培訓隊昨天起安排藍白對抗賽，此次選入平鎮高中高一升高二野手劉桓宇，藍白賽也展現打擊能力。劉桓宇昨天首戰單場3打數敲出3支安打，今天則是首打席從白隊投手陳昱勛手中敲出二壘打，單場4打數敲出1支安打。

台灣隊總教練楊孝承表示，母隊穀保家商與平鎮高中比賽時，劉桓宇都打得不錯，高一球員就可以在平鎮扛起中心棒次不是沒有原因，擊球穩定度很好，打亞洲青棒賽事，主要的對手鎖定韓國、日本，高擊球率的打者更關鍵。

劉桓宇接受中央社記者訪問提到，看到有入選培訓名單時也嚇一跳，從小到大沒有穿過國家隊的球衣，有機會當然很希望拚國手資歷，目前兩場比賽打下來，打擊感覺不錯。

劉桓宇表示，身為野手群最小的球員，學長都很照顧他，自評高中階段打擊力量進步最多，也有計劃性的增重，從剛升上高中76公斤，增重到目前83公斤，增重也對力量有幫助，自認優勢就是擊球率高。

被問起對於青棒國際賽的印象，他表示最難忘2019年U18世界盃棒球賽台灣奪冠，當時台灣的對手每隊都很強，看學長們場上展現拚勁令人感動，若有機會可以拚今年青棒國際賽，最期待跟日本隊交手，日本隊球員速度、技巧都很好，希望能在國際舞台較勁。

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