中職／林志穎首度大巨蛋開唱 821助陣統一獅J-LIONS主題日

統一獅隊J-LIONS「 非．日常」主題日在8月21到23日於台北大巨蛋登場，今天公布首位演唱嘉賓為「小旋風」林志穎，將在8月21日打頭陣，無論是七、八年級生耳熟能詳的經典旋律，還是歷久不衰的偶像魅力，在棒球場再次喚起屬於一整個世代的青春記憶。

1992年出道的林志穎，以陽光笑容和清新形象迅速走紅，〈十七歲的雨季〉、〈不是每個戀曲都有美好回憶〉等歌曲至今仍是華語樂壇經典，也讓他成為橫跨三十餘年的代表性偶像。除了歌手身分外，他在戲劇、電影及賽車領域同樣成績亮眼，不斷挑戰自我，也讓「不老男神」成為外界對他的共同印象。

近年來，林志穎持續活躍於舞台與螢光幕前，這次受邀參與統一獅J-LIONS主題日，更是首次在台北大巨蛋職棒舞台與球迷見面。對於能夠在棒球場演出，他也相當期待，希望透過音樂陪伴球迷度過一個難忘的夏夜，感受運動與娛樂結合所帶來的獨特魅力。

今年J-LIONS主題日以「非．日常」為概念，希望讓球迷走進球場，不只是欣賞棒球，更能享受一場融合音樂、表演與運動的大型娛樂盛會。首日由林志穎揭開序幕，以最熟悉的歌聲陪伴球迷重返青春，也為今年的活動注入滿滿感動與驚喜。