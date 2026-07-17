中職／富邦悍將大巨蛋POWER NIGHT主題日 邀「蜘蛛人」開球

富邦悍將隊28、29日台北大巨蛋主場賽事，推出「POWER NIGHT」主題日，適逢年度超級英雄鉅作「蜘蛛人：重生日」即將上映，29日也邀請蜘蛛人開球。

悍將28、29日將在台北大巨蛋迎戰味全龍隊，28日賽前將由熱情支持棒球的富邦投信董事長為大家開出精彩好球，29日開球嘉賓為蜘蛛人。

配合年度超級英雄鉅作「蜘蛛人：重生日」即將上映，「超級英雄」蜘蛛人將特地現身悍將主場與大家見面。蜘蛛人不僅會於28日的主場賽事中驚喜閃現，更將在29日擔任開球嘉賓，親自為悍將開出正義的好球。

平日下班後走進大巨蛋看球，悍將準備豐富實用的進場贈品要送給大家，包括兼具冰敷與熱敷功能的「悍將雙寶凝珠冷熱貼」，28日發放FRANKIE款，29日則發放BONNIE款。此外，還有專為高效補充電解質與水分而生的「HYZO超水準-運動補給飲」、「小王子麵」以及「拇指扇」要送給進場的球迷，各項贈品每日數量有限，送完為止。

主題日期間下午5時至晚間8時的進場期間，悍將APP會員只要完成進場感應任務，並至點數任務專區扣除5點，還可參加「蜘蛛人：重生日」電影交換券抽獎活動。活動每日將抽出25組幸運兒，每組可獲得2張電影交換券，邀請球迷一起進影院見證英雄再現。

比賽結束後，還有機會踏上大巨蛋的草皮感受職業級氛圍，28日賽後將舉辦「悍你踩草皮」活動，開放500名球迷進場體驗約20分鐘的草皮漫步時光，球迷朋友可事先透過悍將APP扣除99點兌換該場次的活動條碼，並於當日賽後憑條碼依工作人員指示排隊入場，參加者請務必穿著平底運動鞋，更多活動詳情請見富邦悍將官方粉絲團。