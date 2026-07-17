中職／基哥有愛！陳鏞基台東引退賽進場禮買得到 捐款送愛原棒協

統一獅隊老將陳鏞基本季打完告別選手生涯，引退賽首部曲將在8月11、12日於台東棒球場登場，賽事門票於今天晚上6點全面開賣。球團公布兩天賽事進場禮，也推出公益義賣活動，讓無法到場的球迷也能收藏，每賣出一組即捐出200元予原住民族棒球運動發展協會（原棒協），支持偏鄉基層棒球發展，陪伴更多熱愛棒球的孩子勇敢追逐夢想。

陳鏞基棒球生涯從台東出發，踏上國家隊舞台、旅外拚戰，2011年以選秀狀元身分從統一獅隊展開中職篇章，每一次全力揮擊、每一次奮不顧身的撲接，都是陳鏞基用青春寫下的棒球故事。

今年是陳鏞基選手生涯最後一年，球隊規畫「鏞不止步」陳鏞基引退系列活動，首部曲將在8月11、12日在台東棒球場與樂天桃猿隊進行二連戰，這也是陳鏞基職棒選手生涯首次在台東出賽，不僅是重返夢想起點，更是向陪伴自己成長的家鄉致敬，也希望將一路累積的感動與力量，化為回饋故鄉、支持基層棒球的實際行動。

兩天賽事賽事預售票將於今日晚上6點全台統一超商ibon售票系統全面開賣，連續兩天進場球迷，持內野野票券進場即可兌換鏞不止步台東限定好禮，周二可兌換紀念托特包、周三可兌換紀念應援毛巾。

無法蒞臨現場，又想要收藏這次台東限定進場禮，球隊也與Yahoo購物合作，推出「鏞不止步」公益義賣活動，一次收藏兩樣台東限定好禮，本次公益義賣組每組售價520元，內容包含「鏞不止步」台東限定紀念托特包及應援毛巾各一件，為了答謝球迷用行動支持，活動期間每售出一組，Yahoo購物即捐贈200元予原住民族棒球運動發展協會（原棒協），支持偏鄉基層棒球發展，陪伴更多熱愛棒球的孩子勇敢追逐夢想。

「鏞不止步」公益義賣組預購時間自7月17日至8月2日，預計9月16日前陸續出貨，讓球迷在鏞基引退賽當日也能帶著這份心意進場參與，誠摯邀請所有球迷朋友共同響應公益義賣，一起珍藏陳鏞基16年職棒生涯的重要時刻，也讓這份來自台東的感動，化作支持下一代棒球夢想的力量。

陳鏞基引退賽首部曲於8月11、12日在台東棒球場登場，兩天賽事有不同進場禮，也可透過Yahoo購物公益義賣活動購買收藏。圖／統一獅隊提供

陳鏞基引退賽首部曲於8月11、12日在台東棒球場登場，兩天賽事有不同進場禮，也可透過Yahoo購物公益義賣活動購買收藏。圖／統一獅隊提供