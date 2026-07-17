快訊

距壩頂溢流口只剩26公分！萬里溪堰塞湖下午5點可能溢流

毒油延燒未第一時間查處 卓榮泰首度表示：我真的深感抱歉

花蓮萬里溪堰塞湖即將溢流 台鐵宣布東部幹線下午3時後預防性停駛

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／日本隊拚洛杉磯奧運門票 傳井口資仁接任監督呼聲高

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
井口資仁。 美聯社
井口資仁。 美聯社

2026世足賽

日本武士隊新任總教練人選傳出有譜，預計將由51歲井口資仁出任，選手時期累積17年日職、4年美職生涯，退役後曾任羅德監督，近年擔任球評。日本媒體報導指出，侍JAPAN強化委員會對於由井口資仁接掌兵符已有共識，可望在近期正式宣布。

日本隊前監督井端弘和已在5月底合約期滿卸任，新任監督持續物色中，日媒報導日本職棒人士屬意具備大聯盟經驗、具備國際賽經驗，以及擅長數據分析等條件，而井口資仁完全符合。

井口資仁在6月出席活動時就被問到接掌國家隊兵符意願，當時回應：「尚未收到任何聯繫」，但也表示，「如果真的收到邀請，雖然說是責任重大的工作，但我很有興趣接受挑戰。」

棒球代表隊接下來的征程將先從今年11月以年輕選手為主體的亞冠賽展開，2027年起的賽事就要為洛杉磯奧運門票而戰，首先是10月亞洲棒球錦標賽，前兩名可獲得奧運最終資格賽參賽權，11月世界12強棒球賽（16隊）將直接誕生1張亞洲、1張歐洲／大洋洲奧運門票，以及預計在2028年3月以前舉辦的6搶1最終資格賽，爭取前進2028年洛杉磯奧運。

延伸閱讀

世足賽／日本足協擬續留森保一 拚隊史第5座亞洲盃冠軍

亞運／運動部公布482選手參賽 棒球隊徐若熙、古林睿煬、鄭宗哲都入列

中職／亞運棒球名單惹爭議 張翔、朱迦恩入選成正面力量

亞運棒球名單大張旗鼓徵召旅外球星 星光熠熠卻忘了分級制

相關新聞

中職／奪金還是虛耗職業球員風險？亞運棒球徵召該重新去定位了

亞運棒球中華隊的球員徵召爭議再起，主要因富邦悍將和台鋼雄鷹未支援球員引發討論。棒協計畫依需求徵召補充役球員，但需與球團協商，以免再次出現爭議。此次亞運，旅外球員徵召情況也引發球團不滿，顯示補充役制度亟需檢討。

又老又傷又缺天賦 勇士拚命找詹姆斯到底還在堅持什麼？

勇士面臨老化與傷病問題，38歲的柯瑞與36歲的巴特勒健康狀況不確定。若有科學數據顯示勇士計畫爭冠，卻與76人、熱火等天賦滿載的隊伍相比，競爭力似乎受限，未來仍具挑戰。

世足賽／阿根廷挺過質疑與逆境再闖決賽 梅西：我們非不勞而獲

衛冕軍「藍白軍團」阿根廷今年世足賽挑戰衛冕之路雖然走得跌跌撞撞，但仍在昨天4強賽擊敗英格蘭後重返決賽舞台，對於過去一段時間面臨不少關於裁判判決與「護航」的質疑，當家球星梅西（Lionel Messi）在賽後霸氣反擊，強調阿根廷的所有成就皆是憑實力奪得，非不勞而獲。

世足賽／4強遭阿根廷逆轉飽受質疑 英格蘭主帥盼重塑球隊DNA

英格蘭在世足賽準決賽再度鎩羽而歸，在領先局面下遭阿根廷逆轉，無緣暌違一甲子的決賽榮耀。這場慘痛的失利，不僅重創了「三獅軍團」的奪冠美夢，更將主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）推上了輿論的風口浪尖。面對排山倒海的質疑，圖赫爾直言不諱地指出，英格蘭足球若想在國際大賽登頂，必須徹底重塑流淌在骨子裡的「足球DNA」。

煮茶論戰／梅西頂級視野超能力 把比賽讀成書

「英阿四強大戰」是一場非典型卻無比經典的戰術與意志力逆轉勝。阿根廷昨在落後一球情況下，卻在常規賽最後階段靠梅西連續兩次助攻逆轉戰局，充分展現阿根廷衛冕軍的恐怖韌性，與梅西對於比賽解讀的超能力，這場勝利並非單純的實力碾壓，而是戰術智慧與冠軍心態的完勝。

NBA／這是職業？老鷹首節只拿2分刷新夏聯最爛紀錄

夏季聯賽今天上演一場屠殺秀，老鷹隊首節只拿2分創夏聯歷史最爛紀錄，灰熊隊終場以96：64大勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。