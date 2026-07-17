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棒球／日本隊拚洛杉磯奧運門票 傳井口資仁接任監督呼聲高
日本武士隊新任總教練人選傳出有譜，預計將由51歲井口資仁出任，選手時期累積17年日職、4年美職生涯，退役後曾任羅德監督，近年擔任球評。日本媒體報導指出，侍JAPAN強化委員會對於由井口資仁接掌兵符已有共識，可望在近期正式宣布。
日本隊前監督井端弘和已在5月底合約期滿卸任，新任監督持續物色中，日媒報導日本職棒人士屬意具備大聯盟經驗、具備國際賽經驗，以及擅長數據分析等條件，而井口資仁完全符合。
井口資仁在6月出席活動時就被問到接掌國家隊兵符意願，當時回應：「尚未收到任何聯繫」，但也表示，「如果真的收到邀請，雖然說是責任重大的工作，但我很有興趣接受挑戰。」
棒球代表隊接下來的征程將先從今年11月以年輕選手為主體的亞冠賽展開，2027年起的賽事就要為洛杉磯奧運門票而戰，首先是10月亞洲棒球錦標賽，前兩名可獲得奧運最終資格賽參賽權，11月世界12強棒球賽（16隊）將直接誕生1張亞洲、1張歐洲／大洋洲奧運門票，以及預計在2028年3月以前舉辦的6搶1最終資格賽，爭取前進2028年洛杉磯奧運。
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