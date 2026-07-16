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中職／曾家輝先發帶來安定感 李勛傑：因為他是輝能帝啊！

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿李勛傑。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿李勛傑。圖／樂天桃猿提供

2026世足賽

樂天桃猿隊今天在主場以2：1逆轉統一獅隊，下半季戰績持續獨走，李勛傑擺脫先前「連自己都受不了」的低迷手感，單場敲雙安，包括6局下打回超前分，久違地拿到單場MVP，他也直呼：「很久沒這種感覺。」

李勛傑本季前兩次獲得MVP都是單場雙響砲表現，但至今已將近2個月未開轟，進入6月中旬後打擊狀況也下滑，他說：「前陣子有點太想要得到結果，把細節都忽略掉，狀況有點走下坡。」

狀況低迷到讓他直呼「自己有點受不了了⋯⋯」，因此找了打擊教練和總教練曾豪駒進行溝通，並針對技術進行調整。本周的兩場賽事也慢慢找回好的感覺，李勛傑表示：「前一場感覺有慢慢回來，今天持續做最近在做的東西，慢慢有好的結果出來了。」

今天李勛傑單場雙安攻破獅隊洋投銳力獅，他提到，面對銳力獅確實有感覺到壓迫感，「可能今天剛好運氣比較好，自己上去打的時候，想法也都滿清楚的，知道自己最近狀況不是很好，就一樣帶著簡單的想法去做攻擊。」

猿隊此戰則是推出陣中最倚賴的本土先發曾家輝登板，繳出5局失1分表現，無關勝敗。而被問及本季曾家輝登板是否有對打線帶來安定感？李勛傑直呼：「有啊！因為他是輝能帝啊！」

李勛傑 曾家輝 中職

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