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中職／曾家輝上半季投出亮眼表現 曾總擔心：近期球速、體重都下滑

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿投手曾家輝。 樂天桃猿隊提供
樂天桃猿投手曾家輝。 樂天桃猿隊提供

2026世足賽

樂天桃猿隊「輝能帝」曾家輝今年上半季先發表現亮眼，成為球隊先發輪值中最倚賴的本土投手，然而進入下半季後，近兩場先發球速明顯下滑，今天對戰獅隊僅投5局失1分收工，猿隊總教練曾豪駒表示：「會再持續注意他的身體狀況。」

曾家輝此戰先發面對獅隊，在2局上遇亂流製造滿壘危機，因暴投失1分，其餘4局僅讓1名打者上壘，投完5局用80球後被換下場。曾豪駒表示：「他在第4、5局，球速剩下142公里，最後一局剩140公里，當然就希望他的工作先到這裡。」

曾家輝今天開季進入先發輪值後，投出穩定表現，包含今天在內，至今出賽13場，拿下4勝0敗，投球局數已達66.2局，防禦率2.57。

這僅是曾家輝第一個固定先發的球季，教練團也觀察到，他近兩場出賽，球速狀況確實不如過去理想，「這兩場他的均速掉滿多的，身體上，體重也掉滿多，這是我們比較擔心的地方。」曾總指出，後續還需要曾家輝負擔很多局數，因此也會持續了解並注意他的身體狀況。

另一名先發投手陳克羿因久未登板，今天被安排擔任長中繼角色，接在曾家輝之後上場，中繼3局只被敲1安，沒有失分，拿下勝投。曾豪駒表示：「今天他投球品質維持得非常好，幫球隊壓制了3局，讓投手消耗不會這麼大，他只要能投進好球帶，其實沒那麼好攻擊，有時候可能是他自己想要投到邊邊角角，反而被投倒，今天有得到好的經驗，希望他以後可以繼續維持。」

曾家輝 中職 曾豪駒

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