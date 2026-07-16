中職／李勛傑雙安突破銳力獅 桃猿終止對戰獅隊4連敗

中職明星賽前最後一戰，樂天桃猿隊今天靠著由曾家輝由本土投手撐住場面，曾家輝先發5局失1分、陳克羿中繼3局無失分，再由陳冠宇登板關門守成；打線則有李勛傑在6局下敲回超前分，終場以2：1逆轉統一獅隊，終止對戰4連敗，下半季續居龍頭，也讓獅隊中斷3連勝。

猿隊此戰由本土先發曾家輝出馬，2局上遇亂流，接連被蘇智傑、李丞齡敲出安打，2出局後又對林培瑋投出觸身球保送，滿壘時發生暴投失1分，之後成功讓林泓弦擊出界外飛球出局。曾家輝度過危機後回穩，投完5局僅再被敲1安，沒有失分。

猿隊打線則是在4局下展開反撲，林智平靠失誤上壘，李勛傑揮出二壘打形成二、三壘有人，梁家榮適時安打敲回追平分，雙方1：1平手再戰。6局下林智平揮出二壘打，李勛傑補上安打，一棒超前比數，並替猿隊打下勝利打點，李勛傑也以單場雙安表現獲選單場MVP。

曾家輝今天先發5局用80球，僅被敲3支安打，投出1次觸身球，因暴投失1分，在平手時退場，無關勝敗。之後由陳克羿接手，中繼3局僅被敲1支安打，無失分，拿下勝投。

獅隊先發投手銳力獅主投7局，被揮出8支安打，沒有投出保送，送出6次三振，失2分（1非自責分），繳出優質先發表現，但沒有等到隊友的火力支援，吞本季第4敗。