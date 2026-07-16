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運動部設涉違法不適任教練專區 首波公告147人陳凱倫上榜引熱議

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運動部設涉違法事件不適任教練專區 首波公告147人前職棒球員陳凱倫上榜引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
前職棒球員陳凱倫，被列入涉及違法事件不適任教練。 聯合報系資料照
前職棒球員陳凱倫，被列入涉及違法事件不適任教練。 聯合報系資料照

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運動部於官方網站公告「涉及違法事件不適任教練資訊專區」方便民眾查詢，首波列出147人，資料詳細列出人名、項目，甚至連判決書都有連結， 讓民眾得知那些教練的不當行為， 其中前職棒球員陳凱倫也入列，引起不少熱議，他在2021年因意圖性侵隊友老婆未遂而於事件爆發出來前宣佈引退，後於2023年遭最高法院判決有罪定讞，中華職棒聯盟宣佈陳凱倫永不錄用。

民眾對於運動部公告不適任教練的舉動，為李洋部長叫好，稱這樣可讓家長為孩子慎選教練。

在公告的名單中，以棒球項目最多、籃球其次，其他包括游泳、跆拳道也都在10人以上，主要是涉及性平、殺人、傷害、家暴等項，都已確定判決書判刑為主。

陳凱倫於2011年加入中華職棒興農牛隊，後隨球隊易主義大犀牛以及後來的富邦悍將，2021年因家庭因素向富邦悍將隊球團申請任意引退，結束職棒生涯 ，轉為基層教練，當時外界並不清楚發生何事；直到2023年判決書上寫明為「妨害性自主案件」，而他曾任教新北市某國中棒球隊外聘教練，同時也因案遭到開除。

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