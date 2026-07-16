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日職／林安可連兩場開轟後近兩戰5支0 西武終止3連勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可。 DAZNTaiwan畫面提供(資料照)
林安可。 DAZNTaiwan畫面提供(資料照)

2026世足賽

日職西武獅隊今天在主場對上羅德隊，台灣強打外野手林安可重回先發打線，擔任第6棒、左外野手，3打數沒有敲出安打。此戰西武雖一度將比數扳平，但最終在9局下反撲失利，以3：4落敗，終止3連勝。

林安可上周末2場比賽敲出3轟，本季累積5發全壘打，但本周對上羅德隊的系列賽打擊又熄火，周二首戰2打數沒有安打，靠著1次觸身球上壘、跑回1分；昨天則是沒有被列入出賽名單。

今天林安可重回先發，面對羅德隊先發左投毛利海大，2局下首打席擊出二壘滾地球出局，5局下在一壘有人時上場，擊出界外飛球遭到二壘手接殺，7局下面對羅德牛棚投手中森俊介，擊出三壘方向的界外飛球出局。 

林安可3次打擊機會沒有敲出安打，打擊率下修至2成07。8局上西武隊換上岸潤一郎接替左外野守備，林安可退場休息。

羅德隊此戰在3局上靠西川史礁的二壘打敲回2：0領先。西武則在5局下由渡部聖彌的二壘打先追回1分，6局下小島大河高飛犧牲打將比數扳平。羅德在8局上靠安田尚憲的二壘打再敲回超前2分，儘管西武在9局下又展開反攻，但終場仍以1分差吞敗。

羅德毛利海大先發5.1局，被敲6支安打，失2分，無關勝敗，中森俊介中繼1局無失分奪勝投。西武先發投手渡邊勇太朗主投7局用103球，被揮出8支安打，送出8次三振，失4分，承擔敗投。

西武 林安可 日職

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