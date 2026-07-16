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日職／張峻瑋二軍再進化 8局9K無失分飆速158公里
軟銀鷹隊台灣投手張峻瑋再進化，今天在日職二軍先發8局無失分、投出9次三振，最快球速158公里平生涯紀錄，助球隊3比0獲勝也取得本季第3勝，近2場出賽合計14.2局僅失1分。
效力日本職棒福岡軟銀鷹隊的張峻瑋7月9日在二軍登板時投出6.2局、8次三振、失1分，當時獲得一、二軍教練團好評，一軍投手統籌教練倉野信次甚至表示，「這樣的表現，就算放到一軍去投也不遜色。」
今天張峻瑋再登板面對阪神虎隊二軍，投出的第1球就飆速153公里，預示狀態絕佳，以10上10下開賽，直到第4局才被島田海吏敲出二壘安打，但接下來又是連抓13個出局數，直到第8局因為對西純矢投出觸身球，才讓第2個人上壘。
張峻瑋最終以98球投完8局，被敲1支安打，另有1次觸身球，9次三振沒有四壞，無失分退場，賽後防禦率2.95；他在4局下對決立石正廣時，投出此役最快的158公里球速。
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