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中職／宋柏翰全壘打大賽找宋嘉翔餵球 若奪冠要幫哥哥組新電腦

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿李勛傑（左）將參與全壘打大賽，宋嘉翔（右）則是要替參賽的弟弟、台鋼雄鷹宋柏翰餵球。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿李勛傑（左）將參與全壘打大賽，宋嘉翔（右）則是要替參賽的弟弟、台鋼雄鷹宋柏翰餵球。記者葉姵妤／攝影

2026世足賽

台鋼雄鷹20歲新秀宋柏翰，今年將參與明星賽全壘打大賽，也是8位參賽者中年紀最輕的選手，他找上哥哥、樂天桃猿隊捕手宋嘉翔替他餵球，且若是能勝出拿到獎金，就要替哥哥組一台新電腦，邀哥哥一起打遊戲。

在眾多獲票選的重砲手婉拒參賽後，宋柏翰獲得挑戰今年全壘打大賽的機會，宋嘉翔隨後就接到弟弟的詢問，並且一口答應弟弟的請求，「他跟我說，他要去全壘打大賽，要我幫他丟，我說好啊，沒有問題。」

宋嘉翔透露，小時候可能有丟球給弟弟打的經驗，在桃猿也曾替隊友餵球，聽到弟弟詢問，就直接答應了，而且也很信心地說，「我肯定是丟得準的，這對我來說，沒什麼困難的問題。」

宋柏翰找哥哥擔任餵球投手，也早就想好回報哥哥的方式。宋嘉翔指出，因為自己都是玩手機遊戲，也會找弟弟一起玩，但宋柏翰都會希望他一起玩電腦版遊戲，「因為我沒有電腦，他就要我買一台，然後說『如果我拿到冠軍有獎金，幫你組一台電腦。』」

至於對宋柏翰在全壘打大賽的期待，宋嘉翔則是講得很直白，「在大巨蛋的話⋯⋯就是大家憑實力了，有打全壘打我就很開心了，目標沒什麼，至少打1支。」而弟弟的對手之一，還有自己的隊友李勛傑，宋嘉翔還看著李勛傑說，「他又沒有很強，有沒有贏不重要，重點是有沒有打出去。」

宋嘉翔 中職 桃猿

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