中職／全壘打大賽原想找馬傑森餵球 李勛傑：不要對到魚柱就好

樂天桃猿隊21歲新生代砲手李勛傑，上半季累積5發全壘打，今年將首次在中職全壘打大賽亮相，他笑說，沒有預設要打幾轟，「希望不要對到魚柱（曾頌恩）就好。」

今年全壘打大賽由球迷票選出的參賽名單，多位選手辭退，李勛傑因此被徵詢參賽意願，他也一口答應，「我很想參加，有機會我就想要參加，因為沒有打過，想試看看，畢竟能打全壘打的人那麼多，應該輪不到我。」

李勛傑透露，國小時曾經參加球隊自己舉辦的全壘打大賽，被問到是誰贏？他說：「我啊，因為國小只有我會打全壘打。」他也坦言，過去曾想像過有一天自己能參與中職全壘打大賽，「有想過，但沒想到那麼快。」

對於過往中職的全壘打大賽，李勛傑直言對於魔鷹的表現印象深刻，2024年預賽狂敲23轟、決賽再揮18轟，「他隨便打就出去！」2014年隊友林泓育在全壘打大賽與藍寅倫互轟的戲碼，他也還有印象。

李勛傑指出，原本很希望有機會能和魔鷹和張育成拚看看，但兩人都婉拒參賽。至於今年全壘打大賽的對手，他最看好也最不想遇到的就是上屆冠軍曾頌恩，「他搞不好會二連霸耶！」李勛傑透露，兩人屬同一間經紀公司，感情不錯，「我不敢跟他下戰帖，我怕我一支都沒有。」

迎接全壘打大賽初體驗，李勛傑原本想找自家內野手馬傑森擔任餵球投手，他開玩笑說：「我怕他第一顆就往我的頭丟。」之後考量不想讓隊友負擔太大，因此改找訓練員許禹壕替他餵球。

有趣地是，猿隊捕手宋嘉翔，屆時將擔任弟弟、台鋼雄鷹宋柏翰的餵球投手，李勛傑也笑說：「嘉翔說他們的目標是要贏我就好。」

對於有些重砲手來說，參與全壘打大賽可能會影響季賽的揮棒機制，對此李勛傑則毫不在意，「我不擔心，因為我還沒打之前就狀況不好了，就是志在參加，我不在意排名，只想享受當下。」