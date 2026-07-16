中職／獅隊明星賽前拚4連勝 前役MVP朱迦恩大腿緊繃待命代打

統一獅隊昨天在延長賽逆轉贏球收下3連勝，今天在桃園球場續戰樂天桃猿隊，也是明星賽前最後一戰，兩名外野手朱迦恩、邱智呈因身體有些不適沒有先發，另拉上田子杰擔任外野預備選手。

朱迦恩昨天在9局上敲出追平比數的內野安打，製造球隊逆轉勝的機會，拿下單場MVP，但該打席跑壘時造成他後大腿有些緊繃，獅隊為避免他因為衝刺導致傷勢加劇或造成拉傷，今天先將他移出先發，僅準備代打。

另一名外野手邱智呈則是在睡覺時擠壓到左肩造成不適，今天赴醫院治療，連續兩天沒被排進先發陣容中，先休息迎接下周的五連戰。

此戰少了2名外野手的情況下，張皓崴被排為先發中外野手，另外再從二軍拉上田子杰。獅隊總教練林岳平表示：「因為少了兩個外野手，被迫要用余羿賢換一個預備外野手，不然本來是想要多給余羿賢一點機會。」

至於牛棚投手高偉強12日才重新被拉上一軍，然而近日練習時造成肩膀不適，今天再被降二軍，並由王鏡銘上一軍。