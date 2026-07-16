中職／27歲邱邦堅持4年一圓和天上爸爸之約 初登一軍先打給王勝偉

樂天桃猿隊昨天將27歲新秀邱邦拉上一軍，進入職棒近4年終於等到初登一軍的機會，並對上統一獅隊之戰於9局下被換上場代打，生涯首打席就敲出首安，一圓他和已故父親的約定，邱邦說：「爸爸一定有跟我們一起見證那一刻。」

邱邦在2022年季中選秀第25輪被台鋼雄鷹隊選進，但沒有等到上一軍的機會，在2024年季後就被釋出，隔年初通過猿隊的測試入隊，今年在二軍繳出不錯的成績，前天正式被註冊，昨天首度被登錄一軍。

接到上一軍的通知，他禱告向天上的父親報喜，「出發前我跟他說，我上一軍了，在那個打席上去準備的時候，我也告訴他我要上去了。」他的二哥昨天則是現場見證，錄下弟弟生涯首安的表現，邱邦說：「看到他的影片其實滿感動，他笑得滿大聲的，平常不會這樣，他平常都會酸我，說我會不會是最老首安，還好沒讓他等太久。」

邱邦大學畢業後報名選秀落但落選，先加入業餘成棒隊，隔年再次叩關職棒才在倒數第二輪加入新成軍的台鋼，之後歷經轉隊，直到27歲才踏上一軍的舞台。他也直呼，過程中確實不容易，也曾遇上很辛苦的時刻，但因為「還有跟天上爸爸的約定」，因此堅持了下來。

邱邦指出，棒球是爸爸教會他的事，「爸爸以前是捕手，聽家裡的人說，他之前曾經要加入時報鷹隊，但是因為家庭因素放棄，他就把願望寄託在我跟哥哥身上。」

然而爸爸在他國一時就因病過世，媽媽一肩扛起養育三兄弟的責任，過程中也有相關機構提供協助。大哥之後走上音樂之路且自組樂團，昨天在奧地利拿下世界A Cappella冠軍；二哥也曾打棒球，如今擔任工程公司的老闆；老么邱邦則是延續爸爸的棒球夢。

昨天邱邦生涯首安，這顆別具意義的首安球，他也要留給辛苦養育三兄弟長大的媽媽，「今天比完賽，就帶回去台東給她。」

邱邦昨天敲安上壘後，猿隊換上38歲的余德龍上場代跑，對此邱邦自己也笑了，「即使學長這個年紀了，跑得還是比我快。」但余德龍向他送上的抱抱，讓邱邦也有些感動，「我國中打關懷盃的時候就認識他了，到進來球隊的時候，學長跟我說『欸你還在喔！』」

另一名讓他點名感謝的前輩，則是42歲的富邦悍將隊內野手、原棒協副理事長王勝偉，「前天晚上被新註冊的時候，我有打給一個人，就是勝偉賢拜，我第一次上一軍不知道要準備什麼，可能就想要聽他說、問他我該準備什麼。」

王勝偉告訴他，若是有機會上去打，遇到喜歡的球來就不要猶豫，「他還跟我說，上了一軍就要拿出自信，上了場，自信和霸氣都要拿出來，要贏過別人。」在被雄鷹釋出的那個休賽季，邱邦和王勝偉在同一個訓練中心練習因此結識，並受到學長的滿滿鼓勵，邱邦直說：「我滿感謝他。」