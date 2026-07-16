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中職／LG人氣啦啦隊成員下周來台 金泰希、申舒昀登上大巨蛋應援

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
南韓職棒LG雙子隊啦啦隊成員金泰希、申舒昀下周來台。圖／味全龍隊提供
南韓職棒LG雙子隊啦啦隊成員金泰希、申舒昀下周來台。圖／味全龍隊提供

2026世足賽

味全龍隊和南韓職棒LG雙子隊年度交流合作再深化，LG啦啦隊成員下半季將擔任龍隊平日限定客座啦啦隊，部分平日賽事來台參與應援。

龍隊將於21、22日在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，邀請人氣啦啦隊成員金泰希、申舒昀和球迷見面，除了帶來熱血應援外，更將準備精彩的中場舞蹈演出，為球迷打造最難忘的觀賽體驗。

金泰希今年因為龍隊與LG聯名主題日「Red 가자!」來台，以甜美又充滿親和力的笑容擄獲眾多球迷喜愛，高挑亮麗的外型搭配活潑可愛的個性，展現十足魅力，加上扎實的舞蹈實力，每次站上應援舞台都能以充滿能量的演出點燃全場氣氛。

申舒昀去年加入LG應援團，擁有清純可愛的外貌，憑藉細膩自然的表情管理與亮眼的舞台表現，展現獨特魅力，今年因「出局歌」應援影片在社群平台迅速竄紅，成為韓職啦啦隊的人氣成員。

身為客座啦啦隊的首發陣容，金泰希與申舒昀都對此次來台感到十分期待，除了將與小龍女一同帶來熱血應援，也特別準備精彩的中場舞蹈演出，希望透過充滿活力的表演與球迷近距離互動，共同炒熱主場氛圍。

金泰希 啦啦隊 樂天桃猿

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