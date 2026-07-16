中職／NMIXX重返大巨蛋 815為味全龍開球開唱

中華職棒味全龍隊再次邀請韓國女團NMIXX回到台北大巨蛋，8月15日擔任開球儀式嘉賓，並於賽後帶來精彩演出。

NMIXX是JYP娛樂旗下新世代當紅女團，去年4月27日就曾受到龍隊邀請來台，成為首組站上台北大巨蛋開唱的韓國女團，當天進場人數3萬1889人，一度創下龍隊隊史，直到該年8月才被超越。

今年NMIXX將再次回到熟悉舞台，近年歌曲屢屢在排行榜上取得佳績，展現高人氣與市場號召力，憑藉兼具創新與實力的音樂作品以及持續席捲全球的舞台魅力，NMIXX已成為當今K-POP代表性女團之一。